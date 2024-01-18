Растаможка: Рада ввела льготы для некоторых автомобилей — Finance.ua

Растаможка: Рада ввела льготы для некоторых автомобилей Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Растаможка: Рада ввела льготы для некоторых автомобилей

Верховная Рада 16 января приняла законопроект № 10 321−1 о внесении изменений в Налоговый кодекс о приведении некоторых норм в соответствие с Законом Украины «О Таможенном тарифе Украины» и уточнении отдельных положений. Так, от уплаты НДС будут освобождены несколько транспортных средств, в частности, «газовые» тягачи, грузовые электромобили и ретро-автомобили.

Как пишут эксперты Института исследований авторынка (ИИА), задача закона заключается в приведении ряда кодов УКТ ВЭД в соответствие с требованиями ранее принятого Закона (№ 2697), что в конце концов должно устранить несколько осложнений (фактически — невозможности) таможенного оформления определенных товаров, среди которых есть и транспортные средства.

Грузовые электромобили — без НДС

До 1 января 2026 года полностью электрические грузовики будут освобождены от НДС. Сейчас из-за правовой коллизии такая льгота была только для легковых электромобилей, и возникали парадоксальные ситуации.

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Что это изменит для рынка?

Наиболее заметно новая норма сможет повлиять на сегмент LCV, ведь сейчас практическое предложение, пусть и достаточно узкое, есть только в нем. Для нужд малого бизнеса, курьерских служб, и вообще так называемого доставки «последней мили» электрические микрофургоны вроде доступных сейчас подержанных Renault Kangoo и Nissan eNV200 подходят как нельзя лучше — экономные и абсолютно не загрязняющие воздух.

«Газовые» тягачи — без НДС

Этим же законом будут к 2026 году освобождены от НДС новые тягачи для полуприцепов, которые в качестве топлива используют газ (сжатый или сжиженный метан или биогаз), и классифицируются с кодом УКТ ВЭД 8701 29 00.

Пока парк таких автомобилей незначителен, как и предложение с ними, скорее всего эта норма заложена на будущее, или именно для нашего рынка (если будет соответствующий запрос заказчиков) отдельные производители создадут предложение с «газовыми» тягачами.

Ретро-авто тоже без НДС

Уточнен и расширен перечень культурных ценностей, освобожденных от уплаты таможенных платежей. Таким образом, ввоз ретро-авто старше 50 лет будет освобожден теперь от пошлины, акциза и (дополнительно) НДС.

Правда, дальше этого пока дело не пойдет — зарегистрировать ретро-авто как транспортное средство не удастся, соответственно, выезжать на нем на дороги общего пользования пока тоже нельзя. Для этого нужны еще некоторые изменения в законодательство, о необходимости которых тоже неоднократно отмечали эксперты ИИА.

Порядок с кодами для гибридных грузовиков

Этим же законом приведены в соответствие ставки акцизного сбора для гибридных грузовиков, согласно актуальным (обновленным) кодам УКТ ВЭД. На практике это позволит отойти от использования переходных таблиц, соответственно исчезнут спорные вопросы классификации отдельных типов ТС, которые могли возникать до сих пор.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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