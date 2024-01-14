Пикап, гибрид и электрокар: названы лучшие авто года на взгляд американцев — Finance.ua

Пикап, гибрид и электрокар: названы лучшие авто года на взгляд американцев 14.01.2024, 00:23 — Технологии&Авто

Объявлены победители конкурса North American Car of the Year («Североамериканский автомобиль года»). Лучшими стали электромобиль, гибрид и модель с двигателем внутреннего сгорания.

Об этом сообщается на сайте премии.

Лучшим авто года в Америке стала новая Toyota Prius. Жюри отметило, что хэтчбек не только экономичен, но и выглядит стильно. К тому же подзаряжаемый гибрид может проехать более 60 км на электротяге.

Лучший кроссовер года — электрокар Kia EV9

Лучший кроссовер года — электромобиль Kia EV9. Это практичная семейная модель по невысокой (по меркам электрокаров) цене.

Пикапом года стал Ford F-Series Super Duty. Его ценят за большую грузоподъемность и тяговые бензиновые и дизельные двигатели V8.

Конкурс North American Car of the Year проводится с 1989 года. Лучшие авто года выбирает жюри из 50 автожурналистов из США и Канады.

Ford F-Series Super Duty стал пикапом года

В прошлом году в сегменте легковых авто победила Honda Civic, лучшим внедорожником стал Ford Bronco, а лучшим пикапом — Ford Maverick.

Фокус По материалам:

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