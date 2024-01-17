Украинцы все больше покупают гибридные авто: какие марки выбирают — Finance.ua
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Украинцы все больше покупают гибридные авто: какие марки выбирают

Технологии&Авто
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Украинцы все больше покупают гибридные авто: какие марки выбирают
Украинцы все больше покупают гибридные авто: какие марки выбирают, toyota-ua.com
В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых авто. Это на 55% больше, чем годом ранее и на 8% меньше по сравнению с 2021 годом.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Доля новых авто из этого количества составила 63%. На рынке новых легковушек «гибриды» охватили почти 18% продаж.
  • Лидером рынка новых гибридов стал Toyota RAV-4 (1822 шт.).
  • Второй по популярности — Nissan Qashqai (1041 шт).
  • Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE (790 шт).

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В регистрациях импортированных подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (688 шт.), на втором месте — Toyota Prius (514 шт.). Замыкаю тройку лидеров Chevrolet Volt (468 шт.).
Отметим, что за 2023 год в Украину было ввезено около 400 тыс. транспортных средств. Это самые низкие показатели за последние три года. По сравнению с 2022 г. импорт упал на 29,5%.
В то же время за год украинский рынок электромобилей вырос почти втрое.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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