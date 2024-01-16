Названа страна, которая экспортировала автомобилей на 101 млрд долларов больше, чем любая другая — Finance.ua

Названа страна, которая экспортировала автомобилей на 101 млрд долларов больше, чем любая другая Сегодня 02:32 — Технологии&Авто

Названа страна, которая экспортировала автомобилей на 101 млрд долларов больше, чем любая другая

Информационное издание CarNewsChina со ссылкой на информацию Таможенной службы Китая сообщило, что за 2023 год объем экспорта автомобилей из Поднебесной превысил отметку 5,22 миллиона единиц, что оценивается в 101,6 миллиарда долларов.

Специалисты издания отмечают, что на данный момент автомобили китайских компаний экспортируются в более чем 200 стран и регионов мира, а результаты 2023 года позволили преодолеть исторический рекорд страны.

Более того, согласно информации Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, Китаю удалось занять первое место в мире по количеству и общей стоимости экспорта в сегменте автомобильной промышленности.

Стоит отметить, что длительное время в области экспорта автомобилей первое место принадлежало Японии, безоговорочно покорявшей мир своими легковыми транспортными средствами. Но в 2023 году Япония смогла отправить на экспорт всего 4,3 миллиона автомобилей — почти на 1 миллион меньше, чем Китай. Все благодаря титаническим темпам роста китайского автопрома — за год Китай смог нарастить экспорт на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты отмечают, что все дело в полной цепочке поставок и низких затратах на производство и логистику, из-за чего китайские автомобили так популярны в секторе экспорта.

Например, в 2021 году, когда из-за дефицита автомобильных комплектующих многие американские и европейские компании оказались в незавидном положении, китайские компании чувствовали себя относительно стабильно — это обеспечило их конкурентоспособность на рынке.

Кроме того, это позволило резко повысить экспорт китайских автомобилей в Австралию, Европу, Юго-Восточную Азию и Африку.

Интересно, что лидерами по этим направлениям выступили крупнейшие китайские компании Chery, SAIC, Geely, Great Wall, BYD и Changan. За прошлый год автомобильные компании выпустили в общей сложности более 30 миллионов автомобилей, установив мировой рекорд.

t4 По материалам:

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