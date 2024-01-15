Какие авто завозят в Украину: рейтинг самых популярных марок (инфографика) — Finance.ua

Какие авто завозят в Украину: рейтинг самых популярных марок (инфографика) Сегодня 20:03 — Личные финансы

Какие авто завозят в Украину: рейтинг самых популярных марок (инфографика)

377 063 транспортных средств импортировали в Украину за 2023 год. Это почти в половину меньше, чем в 2021 году: тогда в страну ввезли 735 956 транспортных средств. В общем, это самый низкий показатель за последние три года.

Об этом свидетельствуют данные , собранные Опендатаботом.

Чаще всего в страну ввозят легковые автомобили — 73.7%. Далее следуют мотоциклы (10.1%) и грузовики (9.7%).

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Стоит отметить, что средний возраст импортного автомобиля в 2023 году составляет 10 лет. Ввозимые машины помолодели на 2 года по сравнению с 2022 годом. Более 50% автомобилей, импортированных в 2023 году, имеют 10 и более лет. Самым старым легковым авто, ввезенным в прошлом году, стала Toyota Supra в 1990 году.

Бензиновые авто остаются самыми востребованными — их доля в импорте составляет 43%. Дизельными были 33% ввезенных в прошлом году авто.

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве — 11.5%. В топ-3 попали Львовщина (10%) и Одесщина (7.6%).

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Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen — 13.1%. На втором месте — Renault (9.2%), а пятерку лидеров завершают Skoda, Nissan и Audi.

Среди моделей самый популярный — Volkswagen Golf (3.2%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.

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