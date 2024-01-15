ТОП-5: украинцы приобрели китайских авто на 82% больше, чем в 2022 году (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5: украинцы приобрели китайских авто на 82% больше, чем в 2022 году (инфографика) Сегодня 08:33 — Технологии&Авто

В прошлом году украинцы приобрели более 12,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 82% больше, чем в 2022 г.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества: новых — 8 тыс. ед. (+91%); б/у — 4,2 тыс. ед. (+65%).

Таким образом, в 2023 г. автомобили китайского происхождения охватили 13% украинского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» — 2%.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 81%.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

VOLKSWAGEN ID.4 — 1573 ед.;

DONG FENG M-NV — 460 ед.

VOLKSWAGEN ID.6 — 282 ед.

HONDA eNS1 — 182 ед.

Напомним, аналитики auto. ria рассказали, какие автомобили чаще всего становились подарками в Украине в 2023 году (точнее, по статистике, собранной за 10 месяцев текущего года).

Кстати, в прошлом году, согласно открытым данным ГСЦ МВД, наибольшее количество подаренных авто было зафиксировано в декабре — не исключено, что так произошло из-за Дня святого Николая, который как раз приходится на последний месяц года.

За 10 месяцев 2023 официально зарегистрированных автомобилей-подарков эксперты насчитали 2491 шт. Чаще всего презентовали легковушки Toyota и Volkswagen.

Также в 2023 году автопарк Украины пополнили более 214 тыс. подержанных легковушек, что на 45% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром». В общей сложности, более 75% от всех легковых автомобилей, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк , были подержанные автомобили , ввезенные из-за границы.

Справка Finance.ua:

Как сообщает AUTO-Consulting, премиальный сегмент авторынка вырос количественно на 90% по сравнению с 2022-м. Но весь авторынок за 2023 год вырос на 62%. А это значит, что сегмент Premium рос значительно более быстрыми темпами.

Напомним, что в 2023 году украинцы приобрели 65 089 новых автомобилей, что значительно больше, чем в прошлом году (40 076). Отложенный спрос — это одна из основных причин более чем полуторакратного роста рынка. Другая причина — это значительное сокращение инструментов для инвестирования средств, большинство бизнесов сейчас не развивается. Третьей причиной можно назвать ситуацию на рынке недвижимости, вкладываться в нее в нынешних условиях слишком рискованно.

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