В Минобороны заявили, что государство может обеспечить военных всем необходимым — Finance.ua

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В Минобороны заявили, что государство может обеспечить военных всем необходимым

Казна и Политика
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В Минобороны заявили, что государство может обеспечить военных всем необходимым
В Минобороны заявили, что государство может обеспечить военных всем необходимым
Практика обеспечения медицинских нужд воинских частей преимущественно за счет волонтеров недопустима. Правительство может обеспечить военных всем необходимым.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова на совещании командующего Медицинскими силами генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука, сообщает пресс-служба Минобороны.
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Калмыкова подчеркнула, что пока фактические потребности в медицинском оборудовании часто не отвечают заявленным.
«На десятом году войны практика обеспечения медицинских нужд воинских частей преимущественно за счет волонтеров недопустима. Государство может обеспечить необходимым, но для этого нужно пересмотреть подход к формированию потребностей», — подчеркнула заместитель министра обороны.
Она добавила, что руководящий состав видов и родов войск должен четко понимать, что и где нужно каждой воинской части, и оперативно предоставлять эту информацию.
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Участники совещания договорились усовершенствовать взаимодействие всей медицинской вертикали Вооруженных Сил с Министерством обороны Украины — для улучшения обеспечения войск всем необходимым.
Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий усовершенствование правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения.
Также Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10 449 об усилении мобилизации. Законопроект принят без предложений Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и далее второе чтение. То есть, наиболее вероятно, будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле.

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По материалам:
Finance.ua
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