Украинский производитель представил грузопассажирский автобус для коммунальщиков (Фото) — Finance.ua
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Украинский производитель представил грузопассажирский автобус для коммунальщиков (Фото)

Фондовый рынок
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Украинский производитель представил грузопассажирский автобус для коммунальщиков (Фото)
Украинский производитель представил грузопассажирский автобус для коммунальщиков (Фото)
Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил новый специализированный грузопассажирский микроавтобус ВП-5 на базе JAC Sunray. Автобус изготовили по заказу коммунальщиков Киевщины. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Модель предназначена для транспортировки бригады 5−6 работников.
«Трансформация грузопассажирской автотехники JAC выполнена вместе с партнерами», — говорится в сообщении.
JAC Sunray — это современный грузовой фургон, дизайн которого разработан в Италии, а отделка салона и панель приборов созданы в Японии. Модель комплектуется 152-сильным дизельным двигателем и 6-ступенчатой МКПП. JAC Sunray выпускается с 2011 года и внешне очень напоминает Mercedes-Benz Sprinter предыдущей генерации. Имеется даже полностью электрический фургон JAC Sanray EV. Летом 2018 года правительство КНР передало Украине 50 автомобилей скорой помощи с соответствующим оборудованием на базе данной модели.
В Украине цены на фургон JAC Sunray стартуют от 1,4 млн грн.
По материалам:
mmr.ua
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