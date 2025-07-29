Украинский производитель представил грузопассажирский автобус для коммунальщиков (Фото) — Finance.ua

Украинский производитель представил грузопассажирский автобус для коммунальщиков (Фото) Сегодня 04:07 — Фондовый рынок

Украинский производитель представил грузопассажирский автобус для коммунальщиков (Фото)

Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил новый специализированный грузопассажирский микроавтобус ВП-5 на базе JAC Sunray. Автобус изготовили по заказу коммунальщиков Киевщины. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Модель предназначена для транспортировки бригады 5−6 работников.

«Трансформация грузопассажирской автотехники JAC выполнена вместе с партнерами», — говорится в сообщении.

JAC Sunray — это современный грузовой фургон, дизайн которого разработан в Италии, а отделка салона и панель приборов созданы в Японии. Модель комплектуется 152-сильным дизельным двигателем и 6-ступенчатой МКПП. JAC Sunray выпускается с 2011 года и внешне очень напоминает Mercedes-Benz Sprinter предыдущей генерации. Имеется даже полностью электрический фургон JAC Sanray EV. Летом 2018 года правительство КНР передало Украине 50 автомобилей скорой помощи с соответствующим оборудованием на базе данной модели.

В Украине цены на фургон JAC Sunray стартуют от 1,4 млн грн.

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