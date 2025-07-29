Украинские IT-компании в Польше: где открываются, какой у них капитал и средние зарплаты — Finance.ua

Украинские IT-компании в Польше: где открываются, какой у них капитал и средние зарплаты Сегодня 12:04 — Фондовый рынок

Украинские IT-компании в Польше: где открываются, какой у них капитал и средние зарплаты

С начала полномасштабной войны в Украине в Польше зарегистрировались 610 украинских IT-компаний. До 2022 года в Польше ежегодно создавали в среднем 76 украинских IT-компаний.

Об этом сообщает DOU со ссылкой на данные Опендатабот.

Итого на начало июля 2025 года в Польше было зарегистрировано 29 044 компании, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Более 13 тысяч этих компаний были созданы уже после начала полномасштабной войны. За последние 3,5 года в Польше открыли более 208 тысяч компаний, и 6% из них — украинские.

Отмечается, что с 2022 по 2024 год среднее годовое количество возросло до 195 ІТ-компаний. Но с каждым годом этот показатель снижается:

2022 год — 249 компаний (41 компания в январе-феврале);

2023 год — 189 компаний;

2024 год — 147 компаний;

2025 год — 66 компаний.

Где в Польше открывают бизнес украинские айтишники

Более половины компаний открылось в Мазовецком воеводстве, в частности в Варшаве.

На втором месте — Малопольское воеводство (Краков), а на третьем — Нижнесилезское (Вроцлав).

На северной границе Польши IT-компании практически не открываются.

Инфографика: DOU

Стартовый капитал

Более 80% компаний (495 из 610) имеют уставный капитал менее 10 тыс. злотых (около $2700). Еще 68 компаний задекларировали капитал в пределах 10−50 тыс. злотых. И только шесть компаний имели капитал более 500 тыс. злотых.

Инфографика: DOU

Как трудоустроены айтишники из Украины в Польше

Большинство украинских айтишников, переехавших за границу, живут в Польше — это 39%. Разработчики составляют 43% всех переехавших, тестировщики — 20%. Причем более половины айтишников (55,7%) остаются оформленными в Украине, а 40,7% трудоустроены по польскому законодательству. Из переехавших айтишников больше всего сеньоров и мидлов.

Средняя зарплата айтишника в Польше составляет $3500. Специалисты с опытом более 5 лет в среднем получают $5000, а с опытом менее 3 лет — в среднем $1150.

Инфографика: DOU

Справка Finance.ua:

общий капитал украинских компаний в польском реестре составляет более 7,34 млрд злотых. Из них 533 млн злотых — доля бизнесов, открытых после 2022 года;

по состоянию на конец мая в Польше официально трудоустроены 1,23 миллиона иностранцев. Украинцев среди них больше всего — примерно 810 тысяч человек (почти две трети);

в первом квартале 2025 года иммигранты, работающие в Польше, перевели за пределы страны 5,6 миллиарда злотых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уменьшилась на 0,3 миллиарда злотых.

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