У яких галузях працюють українці у Польщі — Finance.ua

У яких галузях працюють українці у Польщі Вчора 18:22 — Світ

У яких галузях працюють українці у Польщі

Станом на кінець травня у Польщі офіційно працевлаштовані 1,23 мільйона іноземців. Українців серед них найбільше — приблизно 810 тисяч осіб (майже дві третини).

Про це свідчать дані польського управління соціального страхування.

З 2022 року кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі різко зросла. Це дозволяє користуватися соціальними гарантіями, медичним страхуванням та накопичувати пенсійний стаж.

Офіційне працевлаштування українців відіграє ключову роль у підтримці польської економіки та закриває дефіцит робочих рук.

Країна спростила доступ до ринку праці для біженців, зокрема скасувала обов’язковий дозвіл на роботу та запровадила цифрову платформу реєстрації.

У яких галузях працюють українці у Польщі:

виробництво;

будівництво;

логістика;

сільське господарство;

сфера догляду та послуг.

Також у Варшаві, Кракові та Вроцлаві українці становлять значну частку працівників у сферах готельно-ресторанного бізнесу та роздрібної торгівлі.

Нагадаємо, у 2026 році в Польщі планують змінити підхід до обрахунку трудового стажу. Нові правила дозволять зараховувати до стажу інші форми зайнятості — зокрема роботу на підставі умови злеценя та ведення підприємницької діяльності.

inpoland За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.