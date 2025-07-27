У яких галузях працюють українці у Польщі — Finance.ua

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У яких галузях працюють українці у Польщі

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У яких галузях працюють українці у Польщі
У яких галузях працюють українці у Польщі
Станом на кінець травня у Польщі офіційно працевлаштовані 1,23 мільйона іноземців. Українців серед них найбільше — приблизно 810 тисяч осіб (майже дві третини).
Про це свідчать дані польського управління соціального страхування.
З 2022 року кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі різко зросла. Це дозволяє користуватися соціальними гарантіями, медичним страхуванням та накопичувати пенсійний стаж.

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Офіційне працевлаштування українців відіграє ключову роль у підтримці польської економіки та закриває дефіцит робочих рук.
Країна спростила доступ до ринку праці для біженців, зокрема скасувала обов’язковий дозвіл на роботу та запровадила цифрову платформу реєстрації.
У яких галузях працюють українці у Польщі:
  • виробництво;
  • будівництво;
  • логістика;
  • сільське господарство;
  • сфера догляду та послуг.
Також у Варшаві, Кракові та Вроцлаві українці становлять значну частку працівників у сферах готельно-ресторанного бізнесу та роздрібної торгівлі.
Нагадаємо, у 2026 році в Польщі планують змінити підхід до обрахунку трудового стажу. Нові правила дозволять зараховувати до стажу інші форми зайнятості — зокрема роботу на підставі умови злеценя та ведення підприємницької діяльності.
За матеріалами:
inpoland
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