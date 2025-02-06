Торговая война между США и ЕС может негативно повлиять на Украину — Свириденко Сегодня 11:45 — Мир

Торговая война между США и ЕС может негативно повлиять на Украину — Свириденко

Возможные контрмеры Европейского союза в ответ на анонсированное президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на импорт товаров из ЕС могут негативно отразиться на экономике Украины.

Об этом сказала первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Украина уже имела опыт, когда президент Трамп вводил пошлины на сталь в 2018 году, и тогда ЕС принял контрмеры, отметила Свириденко. Украина попала под эти меры, что привело к сокращению экспорта. «Я думаю, что это тоже может, к сожалению, повлиять на нас негативным образом», — считает первый вице-премьер.

Свириденко отметила, что на США в 2024 году приходилось 2,08% украинского экспорта, ключевым товаром в структуре которого является металл. «Если США введут дополнительные пошлины на него, то это, очевидно, повлияет на уменьшение объемов экспорта», — добавила министр.

В марте 2018 года Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. ЕС понадобилось три месяца, чтобы одобрить ответные меры на товары США на сумму €2,8 млрд.

В январе 2025 года Трамп заявил, что он введет пошлины в отношении ЕС, сославшись на действия Брюсселя против американских технологических компаний и его крупный торговый дефицит в товарах.

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3 февраля Верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед началом неформальной встречи лидеров ЕС в Брюсселе отреагировала на заявление Трампа, отметив, что победителей в торговых войнах нет. «Если Соединенные Штаты и ЕС начнут торговую войну, то со стороны будет смеяться Китай», — сказала Каллас.

Евросоюз планирует принять ограничительные меры против компаний Кремниевой долины, если президент США Дональд Трамп введет пошлины для блока, сообщила FT 5 февраля со ссылкой на источники. Решение может вовлечь сферу услуг в торговую войну.

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