Торговая война между США и ЕС может негативно повлиять на Украину — Свириденко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Торговая война между США и ЕС может негативно повлиять на Украину — Свириденко

Мир
18
Торговая война между США и ЕС может негативно повлиять на Украину — Свириденко
Торговая война между США и ЕС может негативно повлиять на Украину — Свириденко
Возможные контрмеры Европейского союза в ответ на анонсированное президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на импорт товаров из ЕС могут негативно отразиться на экономике Украины.
Об этом сказала первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.
Украина уже имела опыт, когда президент Трамп вводил пошлины на сталь в 2018 году, и тогда ЕС принял контрмеры, отметила Свириденко. Украина попала под эти меры, что привело к сокращению экспорта. «Я думаю, что это тоже может, к сожалению, повлиять на нас негативным образом», — считает первый вице-премьер.
Читайте также
Свириденко отметила, что на США в 2024 году приходилось 2,08% украинского экспорта, ключевым товаром в структуре которого является металл. «Если США введут дополнительные пошлины на него, то это, очевидно, повлияет на уменьшение объемов экспорта», — добавила министр.
В марте 2018 года Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. ЕС понадобилось три месяца, чтобы одобрить ответные меры на товары США на сумму €2,8 млрд.
В январе 2025 года Трамп заявил, что он введет пошлины в отношении ЕС, сославшись на действия Брюсселя против американских технологических компаний и его крупный торговый дефицит в товарах.
Читайте также
3 февраля Верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед началом неформальной встречи лидеров ЕС в Брюсселе отреагировала на заявление Трампа, отметив, что победителей в торговых войнах нет. «Если Соединенные Штаты и ЕС начнут торговую войну, то со стороны будет смеяться Китай», — сказала Каллас.
Евросоюз планирует принять ограничительные меры против компаний Кремниевой долины, если президент США Дональд Трамп введет пошлины для блока, сообщила FT 5 февраля со ссылкой на источники. Решение может вовлечь сферу услуг в торговую войну.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.