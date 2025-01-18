Сырьевая зависимость: сколько российского урана импортирует Евросоюз — Finance.ua

Сырьевая зависимость: сколько российского урана импортирует Евросоюз Сегодня 06:01

После полномасштабного вторжения россии в Украину западные страны, чтобы лишить кремль прибыли, сделали серьезные шаги по сокращению зависимости от российских нефти и газа.

Но санкции затронули не все энергоносители: в частности, россия до сих пор остается одним из крупнейших поставщиков урана в Европейский Союз.

Этот факт не может не вызвать тревогу еще и по той причине, что москва любит шантажировать поставками сырья. Что и произошло осенью: в сентябре Владимир Путин поручил своему правительству проанализировать ограничение экспорта в «недружественные страны» урана, а также титана и никеля.

«Слово и дело» предлагает посмотреть, как за десять лет менялась доля российского урана в импорте Евросоюза.

Кроме россии, в тройку основных поставщиков урана в Европейский Союз входят Канада и Казахстан.

В 2014 году страны Евросоюза импортировали 14,75 тысячи тонн урана, 18% сырья было из россии. Доля Казахстана в том году составила 26,7%, а Канады — 12,6%.

В 2015 году доля российского урана в импорте Евросоюза увеличилась до 25,6%. Доля Казахстана составила 18,4%, а Канады — 17,8%. В общей сложности было закуплено 15,99 тысячи тонн урана.

В 2016 году страны Евросоюза импортировали 14,33 тысячи тонн урана. Доля россии в импорте составила 19,3%, Казахстана — 15,8%, Канады — 20,6%.

В 2017 году доля российского урана в Евросоюзе снизилась до 15,3%. Доля Канады составила 28,6%, Казахстана — 14,4%. В целом страны блока закупили 14,31 тысячи тонн урана.

В 2018 году доля российского урана в импорте ЕС была рекордно низкой за десять лет — 13,7%. В общей сложности страны Евросоюза купили 12,84 тысячи тонн урана. Доля Канады составила 28,3%, Казахстана — 13,7%.

В 2019 году Евросоюз импортировал урана на уровне предыдущего года — 12,84 тысячи тонн. Но доля россии выросла до 19,8%, Казахстана — до 19,6%, а Канады — снизилась до 11,6%.

В 2020 году доля российского урана в импорте выросла до 20,2%. Доля Казахстана составила 19,2%, а Канады — 18,4%. В целом страны блока закупили 12,59 тысячи тонн урана.

В 2021 году из всего импортированного Евросоюзом урана (11,98 тысячи тонн) 19,7% было из россии. Доля Казахстана выросла до 23%, Канады снизилась до 14,3%.

В первый год полномасштабной войны Евросоюз импортировал 11,72 тысячи тонн урана, в том числе 1,98 тысячи тонн российского (16,9%). Доля Канады и Казахстана выросла до 22% и 26,8% соответственно.

В 2023 году из 14,58 тысячи тонн урана, импортированного Евросоюзом, 3,42 тысячи тонн было из россии (23,5%). Доля Канады в импорте выросла до 32,9%, Казахстана — снизилась до 21%.

Слово і Діло По материалам:

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