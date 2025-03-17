ЕС отложил санкции против российского СПГ в ожидании договоренности с США — Politico — Finance.ua
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ЕС отложил санкции против российского СПГ в ожидании договоренности с США — Politico

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ЕС отложил санкции против российского СПГ в ожидании договоренности с США — Politico
ЕС отложил санкции против российского СПГ в ожидании договоренности с США — Politico
Евросоюз не стал в феврале вводить санкции против сжиженного природного газа (LNG) из россии, поскольку изначально планирует согласовать с Вашингтоном поставки американского топлива.
Об этом сообщает Politico.
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По данным издания, Брюссель оказался под давлением отдельных стран-членов ЕС, которые настаивали на ограничениях для российского СПГ. Однако официальные лица решили отложить запрет, пока не будет достигнуто энергетическое соглашение с США.
Также временно приостановлена ​​публикация долгожданной дорожной карты по уменьшению зависимости Европы от российских энергоресурсов. Как отмечает Politico, этот документ должен охватывать не только газ, но и поставки нефти и ядерных технологий из россии.
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«Мы продолжаем работать над дорожной картой, но сроки изменились из-за последних геополитических событий», — цитирует издание высокопоставленного чиновника Еврокомиссии, пожелавшего остаться анонимным.
Дальнейшие санкции ЕС в отношении российской энергетики будут зависеть от решения администрации Дональда Трампа по экспорту американского СПГ. Если Вашингтон поддержит соглашение, это может разморозить европейскую дорожную карту и возобновить дискуссию о постепенном отказе от российского СПГ. В противном случае Брюссель вынужден будет искать альтернативные решения самостоятельно.
По материалам:
kyiv24.news
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