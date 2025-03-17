ЕС отложил санкции против российского СПГ в ожидании договоренности с США — Politico Сегодня 17:17

ЕС отложил санкции против российского СПГ в ожидании договоренности с США — Politico

Евросоюз не стал в феврале вводить санкции против сжиженного природного газа (LNG) из россии, поскольку изначально планирует согласовать с Вашингтоном поставки американского топлива.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также Шмыгаль назвал потребности на восстановление украинской энергетики

По данным издания, Брюссель оказался под давлением отдельных стран-членов ЕС, которые настаивали на ограничениях для российского СПГ. Однако официальные лица решили отложить запрет, пока не будет достигнуто энергетическое соглашение с США.

Также временно приостановлена ​​публикация долгожданной дорожной карты по уменьшению зависимости Европы от российских энергоресурсов. Как отмечает Politico, этот документ должен охватывать не только газ, но и поставки нефти и ядерных технологий из россии.

Читайте также США отменили соглашение на $75 млн о поддержке энергетики Украины

«Мы продолжаем работать над дорожной картой, но сроки изменились из-за последних геополитических событий», — цитирует издание высокопоставленного чиновника Еврокомиссии, пожелавшего остаться анонимным.

Дальнейшие санкции ЕС в отношении российской энергетики будут зависеть от решения администрации Дональда Трампа по экспорту американского СПГ. Если Вашингтон поддержит соглашение, это может разморозить европейскую дорожную карту и возобновить дискуссию о постепенном отказе от российского СПГ. В противном случае Брюссель вынужден будет искать альтернативные решения самостоятельно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.