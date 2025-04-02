В Сенате США подготовили законопроект с новыми санкциями против россии, — Reuters Сегодня 11:48

В Сенате США подготовили законопроект с новыми санкциями против россии, — Reuters

Широкая двухпартийная группа сенаторов США объявила об инициативе внесения законопроекта о введении первичных и вторичных санкций против россии, а также всех, кто помогает ей совершать агрессию против Украины.

Законопроект направлен на усиление давления на Кремль с целью принуждения его к переговорам о мире в Украине, передает Reuters

«Половина Сената США, 25 республиканцев и 25 демократов, объединились во вторник, чтобы выступить за введение санкций против россии, если она откажется вести добросовестные переговоры о мире с Украиной», — отмечается в сообщении.

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Главные авторы закона, сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, заявили, что документ будет содержать новые санкции против россии, а также субъектов, поддерживающих агрессию рф против Украины. При этом предлагается, чтобы они были введены, если москва не будет принимать добросовестное участие в переговорах или если после мирного соглашения будет предпринимать другие попытки подорвать суверенитет Украины.

«Санкции против россии требуют также введения тарифов против стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты», — говорится в совместном заявлении сенаторов.

В то время как многие члены Конгресса от обеих партий решительно поддержали Украину в ее противостоянии российским захватчикам, все больше союзников Трампа все более «прохладно» относятся к этой идее, отмечается в публикации.

Сторонники представленного документа говорят, что он будет принят подавляющей поддержкой в ​​обеих палатах, если лидеры республиканцев разрешат вынесение его на голосование.

Укрінформ По материалам:

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