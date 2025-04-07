«Иногда нужно принять лекарство, чтобы что-то исправить»: Трамп — об обвале рынков на фоне новых импортных пошлин — Finance.ua
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«Иногда нужно принять лекарство, чтобы что-то исправить»: Трамп — об обвале рынков на фоне новых импортных пошлин

Фондовый рынок
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«Иногда нужно принять лекарство, чтобы что-то исправить»: Трамп — об обвале рынков на фоне новых импортных пошлин
«Иногда нужно принять лекарство, чтобы что-то исправить»: Трамп — об обвале рынков на фоне новых импортных пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранным правительствам придется заплатить «много денег» за отмену новых импортных пошлин.
Об этом сообщает Reuters.
Общаясь с журналистами на борту президентского Air Force One, Трамп отметил, что его не беспокоят потери рынка, уже уничтожившие почти 6 триллионов долларов стоимости американских акций. При этом он сравнил новые тарифы с лекарством.
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«Я не хочу, чтобы что-то упало. Но иногда нужно принять лекарство, чтобы что-то исправить», — сказал глава Белого дома.
Он также сообщил, что разговаривал с лидерами из Европы и Азии на выходных. По его словам, они надеются убедить его снизить тарифы, которые вступят в силу на этой неделе, на 50 процентов.
«Они садятся за стол переговоров. Они хотят говорить, но разговоров не будет, если они не платят нам много денег на ежегодной основе», — пояснил Трамп.
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Напомним, страны Европейского Союза в ближайшие дни постараются выступить единым фронтом против таможенных нововведений администрации президента США Дональда Трампа. По информации Reuters, предположительно, речь идет об утверждении набора целевых контрмер на импорт из США на сумму до 28 миллиардов долларов, в диапазоне «от зубной нити до бриллиантов».
По материалам:
УНН
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