Акции японских банков падают под ударом пошлин Трампа — Finance.ua

Акции японских банков падают под ударом пошлин Трампа Сегодня 12:22 — Фондовый рынок

Японские банки упали в пятницу, а акции по всему миру продолжили распродажу после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин.

Об этом сообщает Reuters.

Ажиотажный спрос на японские государственные облигации (JGB) привел к тому, что их доходность упала до наибольшего недельного падения за последние три десятилетия, поскольку беспокойство по поводу рецессии превратилось в маниакальное стремление к безопасности.

В Азии было много красного цвета на фондовых рынках, даже когда рынки Китая, Гонконга и Тайваня были закрыты на выходные, а индексы в Токио были среди самых больших потерь.

Индекс Nikkei упал более чем на 4% и был настроен на недельное падение, близкое к 10%, что стало самым резким падением за последние пять лет.

Разгром возглавили банковские акции, поскольку призрак тарифов Трампа и их потенциальное влияние на экономический рост разжег спекуляции о том, что Банку Японии, возможно, придется отложить повышение процентных ставок.

Банковский индекс (IBNKS.T) упал на 11%.

Економічна Правда По материалам:

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