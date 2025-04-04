Акции японских банков падают под ударом пошлин Трампа — Finance.ua
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Акции японских банков падают под ударом пошлин Трампа

Фондовый рынок
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Японские банки упали в пятницу, а акции по всему миру продолжили распродажу после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин.
Об этом сообщает Reuters.
Ажиотажный спрос на японские государственные облигации (JGB) привел к тому, что их доходность упала до наибольшего недельного падения за последние три десятилетия, поскольку беспокойство по поводу рецессии превратилось в маниакальное стремление к безопасности.
В Азии было много красного цвета на фондовых рынках, даже когда рынки Китая, Гонконга и Тайваня были закрыты на выходные, а индексы в Токио были среди самых больших потерь.
Индекс Nikkei упал более чем на 4% и был настроен на недельное падение, близкое к 10%, что стало самым резким падением за последние пять лет.
Разгром возглавили банковские акции, поскольку призрак тарифов Трампа и их потенциальное влияние на экономический рост разжег спекуляции о том, что Банку Японии, возможно, придется отложить повышение процентных ставок.
Банковский индекс (IBNKS.T) упал на 11%.
По материалам:
Економічна Правда
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