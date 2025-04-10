В Минэкономики объяснили, как пошлины США повлияют на украинских экспортеров — Finance.ua
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В Минэкономики объяснили, как пошлины США повлияют на украинских экспортеров

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В Минэкономики объяснили, как пошлины США повлияют на украинских экспортеров
В Минэкономики объяснили, как пошлины США повлияют на украинских экспортеров
Украинский экспорт в США в 2024 году достиг 870 млн долларов, это больше, чем в прошлом году. Однако введение новых пошлин может существенно повлиять на поставки некоторых товаров.
Об этом в интервью изданию «Экономическая правда» сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Укринформ.
«Соединенные Штаты — это 870 млн долларов украинского экспорта в 2024 году, это больше, чем в 2023 году, потому что логистика стала лучше. 41% нашего экспорта в США в прошлом году — это чугун», — отметил Качка.
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Он не исключает, что Украина сможет экспортировать больше чугуна, если в Соединенных Штатах вырастет производство стали из-за пошлин на сталь, которые были введены еще 12 марта.
Относительно влияния пошлин на отечественные металлургические компании, Качка пояснил, что на те коды, на которые распространяется прокламация по стали, которая вступила в силу 12 марта, действуют 25% пошлины и не действуют дополнительные 10%, введенные в апреле.
Однако металлургическая продукция — не единственное направление украинского экспорта в США. Киев также поставляет подсолнечное масло и мед. В частности, в прошлом году Украина продала США подсолнечного масла на 40 млн долл., а меда — на 20 млн долл. (16% от общего экспорта отечественного меда).
Замминистра не исключает, что из-за повышения пошлин на пальмовое масло из Индонезии и Малайзии украинское подсолнечное масло может получить дополнительный спрос на американском рынке. В то же время, спрос на украинский мед остается высоким. Крупнейший поставщик меда в мире — Китай, однако в отношении него пошлины выше, чем для Украины.
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Качка считает, что малый и средний бизнес, являющийся важной частью украинской экономики, может пострадать от пошлин, поскольку даже незначительное повышение стоимости способно доставить значительные проблемы небольшим компаниям. В то же время, МСБ может быстрее адаптироваться к изменениям.
А вот для отечественных производителей труб введение 25% пошлины может стать значительным ударом.
«Самый массовый товар, который мы туда (в США — ред.) поставляли, — чугун. Он подорожает на 10%. Это означает, что-либо будет больший спрос на руду, то есть она может появиться в экспорте от нас, либо, поскольку это универсальные 10% на чугун, то на 10% подорожает американская сталь. Возможно, тогда все „компенсирует“ на конечную продукцию. Самый большой удар для нас — это 25-процентные пошлины на трубы. Здесь, возможно, будет отрицательный удар, но это предварительная прокламация», — пояснил Качка.
Впрочем, у украинских производителей труб есть сертификации для работы на глобальных рынках, что позволяет им искать альтернативные каналы сбыта. Хотя, как заметил чиновник, трубники не хотят терять американский рынок из-за его богатства и динамичности.
Качка заверил, что Украина продолжает сохранять торговые связи с Европейским Союзом, и это важный фактор в обеспечении стабильности экспорта.
По материалам:
Укрінформ
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