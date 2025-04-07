В Минэкономики раскрыли планы относительно соглашения с США об украинских ресурсах — Finance.ua

В Минэкономики раскрыли планы относительно соглашения с США об украинских ресурсах Сегодня 15:05 — Казна и Политика

В Минэкономики раскрыли планы относительно соглашения с США об украинских ресурсах

На этой неделе украинская делегация отправится в США для переговоров по соглашению о важных природных ресурсах Украины.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко в сети Х

This week, Ukraine will send a delegation to Washington to move forward with negotiations on a strategic agreement with the United States regarding critical natural resources.



This dialogue reflects the strategic interests of both nations and our shared commitment to building a… — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 7, 2025

«На этой неделе Украина отправит делегацию в Вашингтон для продолжения переговоров по заключению стратегического соглашения с США о распределении критически важных природных ресурсов. Этот диалог отражает стратегические интересы обеих стран и нашу общую приверженность построению крепкого, прозрачного партнерства», — написала Свириденко.

По ее словам, в состав делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

«Мы стремимся согласовать вопросы отбора проектов, правовой базы и механизмов долгосрочного инвестирования», — добавила министерша.

Напомним, в конце марта американская сторона передала Украине проект соглашения о недрах, в котором предусматривается контроль США над всеми украинскими недрами. Но там нет ни одного упоминания о гарантиях безопасности для Украины. Впрочем, документ не финальный и будет дискутироваться в правительстве и между двумя сторонами — США и Украина.

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Аналитики обратили внимание, что в таком виде соглашение заблокирует Украине путь в Евросоюз. В свою очередь, президент Владимир Зеленский публично заявил, что соглашение с США не должно помешать украинской евроинтеграции.

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УНІАН По материалам:

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