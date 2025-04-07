В Минэкономики раскрыли планы относительно соглашения с США об украинских ресурсах — Finance.ua

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В Минэкономики раскрыли планы относительно соглашения с США об украинских ресурсах

Казна и Политика
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В Минэкономики раскрыли планы относительно соглашения с США об украинских ресурсах
В Минэкономики раскрыли планы относительно соглашения с США об украинских ресурсах
На этой неделе украинская делегация отправится в США для переговоров по соглашению о важных природных ресурсах Украины.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко в сети Х.
«На этой неделе Украина отправит делегацию в Вашингтон для продолжения переговоров по заключению стратегического соглашения с США о распределении критически важных природных ресурсов. Этот диалог отражает стратегические интересы обеих стран и нашу общую приверженность построению крепкого, прозрачного партнерства», — написала Свириденко.
По ее словам, в состав делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.
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«Мы стремимся согласовать вопросы отбора проектов, правовой базы и механизмов долгосрочного инвестирования», — добавила министерша.
Напомним, в конце марта американская сторона передала Украине проект соглашения о недрах, в котором предусматривается контроль США над всеми украинскими недрами. Но там нет ни одного упоминания о гарантиях безопасности для Украины. Впрочем, документ не финальный и будет дискутироваться в правительстве и между двумя сторонами — США и Украина.
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Аналитики обратили внимание, что в таком виде соглашение заблокирует Украине путь в Евросоюз. В свою очередь, президент Владимир Зеленский публично заявил, что соглашение с США не должно помешать украинской евроинтеграции.
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По материалам:
УНІАН
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