Что нужно знать о счетах «Дія.Картка» — Finance.ua

«Дія.Картка» — это новый инструмент для зачисления социальной помощи, пенсий, выплат военным и других выплат от государства. Однако она имеет ряд ограничений и особенностей использования. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем о них.
На нецелевой счет поступают пенсии, социальные выплаты, денежная помощь, выплаты по военным облигациям. Денежные средства можно тратить как угодно, в частности для переводов и снятия.
Специальные счета «Дія.Картка» используются для зачисления средств из специализированных программ. Потратить деньги можно только на целевые нужды.
Отслеживать использование средств будут с помощью технических настроек на основе четырехзначного кода категории продавца.
Другие особенности использования «Дія.Картка»:
  • можно рассчитываться за границей;
  • обслуживание бесплатное, все операции производятся без комиссий;
  • покупать товары по смешанной оплате (будут списываться средства со специализированного счета и общего).
Рассчитываться виртуальной картой можно через смартфон, подключив ее к сервисам Google Pay или Apple Pay. Пластиковая будет использоваться так же, как и обычные дебетовые карты, за исключением законодательных ограничений.
Подробнее о работе новой карты читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
Finance.ua
