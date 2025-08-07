Что нужно знать о счетах «Дія.Картка» — Finance.ua

Что нужно знать о счетах «Дія.Картка» Сегодня 19:03 — Личные финансы

Что нужно знать о счетах «Дія.Картка»

«Дія.Картка» — это новый инструмент для зачисления социальной помощи, пенсий, выплат военным и других выплат от государства. Однако она имеет ряд ограничений и особенностей использования. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем о них.

На нецелевой счет поступают пенсии, социальные выплаты, денежная помощь, выплаты по военным облигациям. Денежные средства можно тратить как угодно, в частности для переводов и снятия.

Специальные счета «Дія.Картка» используются для зачисления средств из специализированных программ. Потратить деньги можно только на целевые нужды.

Отслеживать использование средств будут с помощью технических настроек на основе четырехзначного кода категории продавца.

Другие особенности использования «Дія.Картка»:

можно рассчитываться за границей;

обслуживание бесплатное, все операции производятся без комиссий;

покупать товары по смешанной оплате (будут списываться средства со специализированного счета и общего).

Рассчитываться виртуальной картой можно через смартфон, подключив ее к сервисам Google Pay или Apple Pay. Пластиковая будет использоваться так же, как и обычные дебетовые карты, за исключением законодательных ограничений.

Подробнее о работе новой карты читайте в статье по ссылке.

