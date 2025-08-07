За $8 000 планировали незаконно переправить военнообязанного в Венгрию — Finance.ua

За $8 000 планировали незаконно переправить военнообязанного в Венгрию Сегодня 18:12 — Криминал

Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры утвердили и направили в суд исковой акт в отношении двух инспекторов таможенной службы, организовавших незаконную переправку человека через государственную границу Украины.

Об этом сообщила прокуратура

Инспектор Закарпатской таможни за 8 тыс. дол. США предложил организовать незаконный побег киевлянина в Венгрию. Помогал ему в этом коллега и еще один гражданский союзник.

По плану, военнообязанный киевлянин поездом прибыл в Закарпатье. Через некоторое время один из подозреваемых перевез его до линии госграницы. Далее, следуя инструкции, киевлянин должен был пешком пройти в Венгрию через лесополосу вне официальных пунктов пропуска. Правоохранители задержали таможенников и их сообщника-водителя после передачи им ранее оговоренной суммы.

Действия инспекторов таможни и водителя-сообщника квалифицированы как незаконная переправка через границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц с корыстным мотивом (ч. 2, 3 ст. 332 УК Украины). Следственным судьей Ужгородского горрайонного суда подозреваемые взяты под стражу с альтернативами залогов.

