В Ужгороде разоблачили мошеннический колл-центр, который выманил у граждан Чехии более 2,5 млн грн — Finance.ua

В Ужгороде разоблачили мошеннический колл-центр, который выманил у граждан Чехии более 2,5 млн грн Сегодня 06:01 — Криминал

В Ужгороде разоблачили мошеннический колл-центр, который выманил у граждан Чехии более 2,5 млн грн, Фото: gp.gov.ua

В Ужгороде разоблачена деятельность преступной группы, которая наладила схему мошенничества в отношении граждан Чехии.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По данным следствия, шесть человек организовали «колл-центр», в котором работали 53 наемника. С помощью компьютерной техники, специализированного программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования они мошенническим путем завладевали средствами иностранцев.

Фото: gp.gov.ua

Пострадавшие убеждали вкладывать средства в несуществующие криптпроекты. Представляясь экспертами по осуществлению инвестиций или сотрудниками банка, подозреваемые входили в доверие и обманом получали доступ к персональным данным людей и их личным кабинетам в банковских учреждениях. При использовании соответствующего программного обеспечения дистанционно выводили деньги иностранцев на подконтрольные счета.

По предварительным подсчетам, жертвами мошенничества стали граждане Чехии, потерявшие в общей сложности более 2,5 млн грн.

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Прокуроры сообщили организаторам о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе обысков изъято более 350 единиц оборудования, которое использовалось в преступной схеме, среди которого — 65 компьютеров и серверов, видеокамеры и регистраторы, более 130 SIM-карт, в том числе международных операторов, 7700 долларов США и транспортное средство участников группы, на которые наложен арест.

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