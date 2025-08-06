В Ужгороде разоблачили мошеннический колл-центр, который выманил у граждан Чехии более 2,5 млн грн — Finance.ua
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В Ужгороде разоблачили мошеннический колл-центр, который выманил у граждан Чехии более 2,5 млн грн

Криминал
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В Ужгороде разоблачили мошеннический колл-центр, который выманил у граждан Чехии более 2,5 млн грн
В Ужгороде разоблачили мошеннический колл-центр, который выманил у граждан Чехии более 2,5 млн грн, Фото: gp.gov.ua
В Ужгороде разоблачена деятельность преступной группы, которая наладила схему мошенничества в отношении граждан Чехии.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
По данным следствия, шесть человек организовали «колл-центр», в котором работали 53 наемника. С помощью компьютерной техники, специализированного программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования они мошенническим путем завладевали средствами иностранцев.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Пострадавшие убеждали вкладывать средства в несуществующие криптпроекты. Представляясь экспертами по осуществлению инвестиций или сотрудниками банка, подозреваемые входили в доверие и обманом получали доступ к персональным данным людей и их личным кабинетам в банковских учреждениях. При использовании соответствующего программного обеспечения дистанционно выводили деньги иностранцев на подконтрольные счета.
По предварительным подсчетам, жертвами мошенничества стали граждане Чехии, потерявшие в общей сложности более 2,5 млн грн.
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Прокуроры сообщили организаторам о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
В ходе обысков изъято более 350 единиц оборудования, которое использовалось в преступной схеме, среди которого — 65 компьютеров и серверов, видеокамеры и регистраторы, более 130 SIM-карт, в том числе международных операторов, 7700 долларов США и транспортное средство участников группы, на которые наложен арест.
По материалам:
Finance.ua
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