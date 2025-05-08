Обокрали граждан ЕС: правоохранители Украины и Чехии разоблачили колцентр на Закарпатье — Finance.ua

Обокрали граждан ЕС: правоохранители Украины и Чехии разоблачили колцентр на Закарпатье
В Закарпатье украинские и чешские правоохранители разоблачили колцентр, работники которого обкрадывали электронные счета жителей ЕС.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Правоохранители задержали 4 мошенников, которые использовали вирусные программы для присвоения криптовалюты и средств с банковских счетов иностранных граждан.
Для поиска клиентов фигуранты создали в Ужгороде подпольный колцентр, в который привлекли по меньшей мере 70 операторов от 19 до 27 лет.
«По инструкции» они звонили иностранцам, представлялись им инвестиционными консультантами и уговаривали вкладывать средства в «перспективные» криптопроекты.
Одновременно с этим входившие в состав колцентра ІТ-специалисты создавали интернет-объявления, где рекламировали фейковые платформы для инвестирования.
В обоих случаях мошенники предлагали своим жертвам зарегистрироваться в электронном кабинете, что позволяло злоумышленникам взломать устройства клиентов.
Далее фигуранты заходили на криптокошельки и банковские приложения пользователей и переводили украденные средства на собственные счета. Таким образом мошенники завладели по меньшей мере 2 млн в гривневом эквиваленте.
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Во время обысков в помещении колцентра и в помещениях фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.
Сейчас четверым организаторам «схемы» сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия по привлечению к уголовной ответственности всех участников схемы.
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