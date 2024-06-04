«Инвестиции» в криптовалюту: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров — Finance.ua
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«Инвестиции» в криптовалюту: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров

Криминал
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«Инвестиции» в криптовалюту: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров
«Инвестиции» в криптовалюту: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров, Фото: www.npu.gov.ua
Национальная полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров, участники которой под предлогом инвестирования в криптовалюту обманывали граждан Украины, Молдовы, Казахстана и стран Европейского Союза.
«Разоблачили противоправную деятельность преступной организации, действовавшей под контролем „вора в законе“. Организовали ее деятельность и наладили работу сети мошеннических колд-центров 49-летний и 51-летний уроженцы Грузии. Пользуясь авторитетом в криминальных кругах, фигуранты привлекли к противоправной деятельности еще 12 граждан», — сказано в сообщении.

Как работали мошенники

Каждый из сообщников отвечал за собственное вверенное ему направление:
  • разработка мошеннического плана;
  • подбор персонала и предоставление им личной информации «клиентов»;
  • обеспечение прикрытия «бизнеса»;
  • распределение полученных средств между участниками группировки.
«Часть из них уходила на пополнение „преступного общака“», — добавили в полиции.
Фото: www.npu.gov.ua
Фото: www.npu.gov.ua
Операторы колл-центров звонили по телефону и, представляясь сотрудниками фондовых бирж, предлагали потенциальным жертвам вложить личные средства в криптовалюту. Используя психологические приёмы, уверяли граждан в получении инвестиционной прибыли. После чего потерпевшие переводили деньги на электронные кошельки и банковские карты.

Сколько человек пострадали

По такой схеме мошенники обманули граждан Украины, Молдовы, Казахстана и Европейского Союза на несколько миллионов гривен.
В настоящее время устанавливается количество пострадавших и окончательная сумма причиненного ущерба.
Фото: www.npu.gov.ua
Фото: www.npu.gov.ua

Наказание

Правоохранители провели около 40 обысков по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов на территории Киева и области и задержали 14 человек — лидеров участников преступной организации.
В зависимости от участия каждого из фигурантов их уведомили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) и ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
По результатам обысков следователи изъяли 12 автомобилей премиум-класса, среди которых Mercedes, Porsche, BMW, 136 единиц компьютерной техники, 951 сим-карту, 455 стартовых пакетов, черновые записи, а также 64 500 долларов, более 311 000 гривен, 4 600 евро.
Фото: www.npu.gov.ua
Фото: www.npu.gov.ua
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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