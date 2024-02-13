Будут судить организаторов колл-центра, которые похитили около 1 млн грн со счетов украинцев, проживающих за рубежом — Finance.ua
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Будут судить организаторов колл-центра, которые похитили около 1 млн грн со счетов украинцев, проживающих за рубежом

Криминал
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Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении организаторов мошеннического колл-центра, похитивших со счетов украинцев почти 1 млн грн.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
«Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководителей организованной преступной группы, участники которой выманили у украинцев, живущих и работающих в Польше, около 1 млн гривен. Обвинительный акт направлен в суд», — говорится в сообщении.

Как работала схема

Организаторами мошеннического колл-центра были криминальные авторитеты из Днепра. В группу они привлекли 12 человек, среди которых был и местный правоохранитель, помогавший преступникам. Офис размещался в обычной квартире, которую оборудовали необходимой компьютерной техникой. Для «операторов» колл-центра была создана методика, в которой подробно было расписано, как работать с клиентами.
Будут судить организаторов колл-центра, которые похитили около 1 млн грн со счетов украинцев, проживающих за рубежом
Аферисты использовали телефонные номера польских операторов и IP-телефонию. Во время звонков они называли себя представителями польских банков и сообщали потерпевшим, что их банковская карта заблокирована. В ходе разговора работники колл-центра склоняли жертв к установке на телефоне специального приложения. Благодаря этому вирусному программному обеспечению злоумышленники получали дистанционный доступ к гаджетам и банковским счетам потерпевших.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
У правоохранителя была отдельная роль. Он помогал криминальным авторитетам избегать разоблачения преступной деятельности, «сливал информацию» о возможных спецоперациях по блокированию работы подобных мошеннических схем, давал советы по организации нелегального бизнеса. Через специальные базы данных правоохранитель также проверял сведения о потенциальных кандидатах на работу в офисе.

Следственные действия

В сентябре 2023 года ГБР разоблачило и блокировало работу мошенников. В ходе следственных действий были изъяты около 2 млн гривен наличных денег в разной валюте, авто премиум-класса, черновые записи, телефонную и компьютерную технику, банковские карты и сим-карты мобильных операторов. На все имущество наложен арест с целью возмещения причиненного ущерба.
Фото:<b> </b>ГБР
Фото: ГБР

Какое наказание ждет правонарушителей

14 человек, среди которых организаторы аферы и экс-правоохранитель, обвиняются в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней и мошенничестве (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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