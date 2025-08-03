НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию на закупках РЭБ — Finance.ua

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию на закупках РЭБ
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Правоохранители провели ряд мер по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления.
Среди разоблаченных на взятке:
- действующий народный депутат;
- главы районной и городской военных гражданских администраций;
- военнослужащие Национальной гвардии.
Суть схемы заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.
На данный момент 4 человека задержаны в порядке ст. 208 КПК Украины.
В НАБУ отметили, что проведение этой операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX, подписанному президентом Украины, который устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях.
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