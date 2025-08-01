Растратил 1 млрд грн из бюджета на питание для ВСУ: СБУ разоблачила экс-функционера Минобороны — Finance.ua

Растратил 1 млрд грн из бюджета на питание для ВСУ: СБУ разоблачила экс-функционера Минобороны
Как сообщает СБУ, разоблачен экс-функционер Министерства обороны, который растратил 1 млрд грн бюджетных средств на закупку продуктов питания для ВСУ.
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Военная контрразведка и следователи Службы безопасности при содействии министра обороны разоблачили растрату более 1 млрд грн, выплаченных на закупку продуктов питания для ВСУ в течение марта-декабря 2022 года.
По материалам дела, к незаконной деятельности причастен экс-глава одного из департаментов Минобороны.
Как это было
Как установило расследование, находясь на должности весной 2022 года, он заключил договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставке для ВСУ.
При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее поставки выросла на 221%. По материалам дела должностным лицом Минобороны не была произведена надлежащая проверка обоснованности указанных сумм и не согласовано заключение договора с профильными подразделениями оборонного ведомства.
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Это привело к убыткам для бюджета в особо крупных размерах. Инициированная правоохранительными средствами судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты оборонных средств.
Следователи СБУ объявили экс-чиновнику подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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