Военный функционер и предприниматель подозреваются в присвоении 2 млн грн при закупке дронов — Finance.ua
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Военный функционер и предприниматель подозреваются в присвоении 2 млн грн при закупке дронов

Криминал
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Военный функционер и предприниматель подозреваются в присвоении 2 млн грн при закупке дронов
Военный функционер и предприниматель подозреваются в присвоении 2 млн грн при закупке дронов, Фото: esbu.gov.ua
В Киевской области разоблачили должностное лицо воинской части и его сообщника в завладении бюджетными средствами при закупке дронов для нужд Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, организовал присвоение бюджетных средств начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей.
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К реализации преступной схемы он привлек знакомого частного предпринимателя. Последний должен был обеспечить участие подконтрольных субъектов хозяйствования в публичных закупках для создания видимости конкуренции. В то время как победитель тендера был определен заранее.
Такая схема позволила закупать дроны и комплектующие к ним по завышенным ценам. Согласно выводам судебных товароведческих и экономических экспертиз, стоимость приобретенного оборудования была завышена почти на 2 млн гривен.
В рамках досудебного расследования детективы БЭБ провели обыски по месту жительства фигурантов, в служебных помещениях и в местах хранения документации.
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Изъяты доказательства, подтверждающие причастность подозреваемых к противоправной деятельности. Кроме того, проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий.
Организатор схемы и исполнитель уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Решается вопрос об избрании мер пресечения фигурантам уголовного производства.
По материалам:
Finance.ua
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