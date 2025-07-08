Экс-чиновника Минобороны и экс-руководителей оборонных компаний подозревают в причинении ущерба государству на 90 млн грн — Finance.ua

Экс-чиновника Минобороны и экс-руководителей оборонных компаний подозревают в причинении ущерба государству на 90 млн грн
Экс-чиновника Минобороны и бывших руководителей оборонного предприятия подозревают в поставке непригодных ракетных установок, из-за чего государство понесло убытки на 90 миллионов гривен.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
В ходе следствия выяснилось, что к преступлению причастны бывший руководитель одного из департаментов Минобороны и два бывших руководителя оборонного предприятия.
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Следователи Главного следственного управления СБУ уведомили их о подозрении в растрате имущества, злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
Высший антикоррупционный суд применил к подозреваемым — бывшим руководителям оборонного предприятия — меры пресечения в виде залога в размере 908,4 тыс. грн и 575, 32 тыс. грн.
Относительно экс-чиновника Минобороны подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога в размере 5,011 млн грн.
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