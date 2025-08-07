НАБУ разоблачило топ-чиновников Минюста на незаконном завладении 10 млн гривен во время закупок — Finance.ua

НАБУ разоблачило топ-чиновников Минюста на незаконном завладении 10 млн гривен во время закупок Сегодня 18:00 — Криминал

НАБУ разоблачило топ-чиновников Минюста на незаконном завладении 10 млн гривен во время закупок, Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему завладения государственными средствами в Министерстве юстиции.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Среди подозреваемых бывший государственный секретарь Минюста, действующие начальник и заместитель начальника управлений министерства, а также бенефициарный собственник и два руководителя общества с ограниченной ответственностью.

Читайте также НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию на закупках РЭБ

По результатам следствия, бенефициар ООО разработал план, согласно которому должностные лица Минюста организовали внесение изменений в смету на 2021 год, чтобы обеспечить закупку услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса.

Руководители компании подготовили техническое задание, указав в нем специфические требования к оборудованию, которое их предприятие и должно было поставлять. Это позволило устранить потенциальных конкурентов.

Чтобы обосновать завышенную стоимость услуг, в адрес ООО и других компаний направили запросы с предложением предоставить коммерческие предложения. В ответ поступили нужные документы, которые стали основанием для объявления тендера.

Это послужило основанием для начала торгов. Чтобы они состоялись, участники схемы обеспечили формальное участие еще одного предприятия, тендерное предложение которого признали менее коммерчески привлекательным, чем подконтрольного ООО.

Как следствие, министерство заключило с ООО договор, по которому получило услуги по завышенной стоимости, а государственный бюджет понес убытки на сумму более 10 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Начальнику управления Министерства юстиции Украины дополнительно инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.