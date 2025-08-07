Куда поехать жить на пенсию: ТОП-10 стран (инфографика) — Finance.ua

Куда поехать жить на пенсию: ТОП-10 стран (инфографика) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Куда поехать жить на пенсию: ТОП-10 стран (инфографика)

Где мечтают жить сегодняшние и завтрашние пенсионеры? Как показал опрос 70 тысяч человек, проведённый агентством недвижимости gate-away.com, выбор большинства (53%) — Италия. Об этом пишет Еuronews.

В опросе участвовали люди старше 56 лет из разных регионов мира. Большинство респондентов, желающих переехать в другую страну (78%), либо женаты, либо состоят в отношениях. И почти все мечтают о собственном жилье в новой стране.

Большинство будущих пенсионеров приезжают туда из США (31%), за ними следуют Германия (11%), Великобритания (9%), Канада (6,5%), Нидерланды (6%), Швеция (5%) и Австралия (4%).

На втором месте по популярности — Испания (22%), за ней следуют Португалия (18%), Франция (15%), Греция (9%), Великобритания (3%) и Мальта (3%).

Бюджет

Бюджет немного отличается в зависимости от национальности пенсионера. Так, немцы, португальцы, шведы, британцы и голландцы готовы потратить на дом от €100 000 до €250 000, в то время как французы и испанцы пытаются уложиться в €100 000.

При выборе жилья для многих важен вид из окна и наличие сада.

Более трети (34,5%) респондентов хотят проживать за границей не менее шести месяцев в году.

Большинство опрошенных (46%) собираются оставаться в новой стране постоянно, а для 16% речь идет о месте для отдыха.

И только 6,3% респондентов, желающих приобрести жилье за рубежом, рассматривают его в качестве инвестиции.

К сожалению, в Украине выход на пенсию далеко не всегда ассоциируется со счастливой и беззаботной жизнью. Пенсионные выплаты часто не способны покрыть даже базовые потребности пенсионеров. Поэтому украинцы трудоспособного возраста уже сегодня задумываются, как позаботиться о том, чтобы обеспечить себе спокойную финансово стабильную жизнь, когда придет время.

