Куда поехать жить на пенсию: ТОП-10 стран (инфографика) — Finance.ua
Куда поехать жить на пенсию: ТОП-10 стран (инфографика)

Личные финансы
31
Где мечтают жить сегодняшние и завтрашние пенсионеры? Как показал опрос 70 тысяч человек, проведённый агентством недвижимости gate-away.com, выбор большинства (53%) — Италия. Об этом пишет Еuronews.
В опросе участвовали люди старше 56 лет из разных регионов мира. Большинство респондентов, желающих переехать в другую страну (78%), либо женаты, либо состоят в отношениях. И почти все мечтают о собственном жилье в новой стране.
Большинство будущих пенсионеров приезжают туда из США (31%), за ними следуют Германия (11%), Великобритания (9%), Канада (6,5%), Нидерланды (6%), Швеция (5%) и Австралия (4%).
На втором месте по популярности — Испания (22%), за ней следуют Португалия (18%), Франция (15%), Греция (9%), Великобритания (3%) и Мальта (3%).
Бюджет

Бюджет немного отличается в зависимости от национальности пенсионера. Так, немцы, португальцы, шведы, британцы и голландцы готовы потратить на дом от €100 000 до €250 000, в то время как французы и испанцы пытаются уложиться в €100 000.
При выборе жилья для многих важен вид из окна и наличие сада.
Более трети (34,5%) респондентов хотят проживать за границей не менее шести месяцев в году.
Большинство опрошенных (46%) собираются оставаться в новой стране постоянно, а для 16% речь идет о месте для отдыха.
И только 6,3% респондентов, желающих приобрести жилье за рубежом, рассматривают его в качестве инвестиции.
К сожалению, в Украине выход на пенсию далеко не всегда ассоциируется со счастливой и беззаботной жизнью. Пенсионные выплаты часто не способны покрыть даже базовые потребности пенсионеров. Поэтому украинцы трудоспособного возраста уже сегодня задумываются, как позаботиться о том, чтобы обеспечить себе спокойную финансово стабильную жизнь, когда придет время.

Как в Украине накопить на достойную пенсию

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
