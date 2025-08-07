Размер минималки в Польше — свежие данные Сегодня 18:33 — Личные финансы

Размер минималки в Польше — свежие данные

4806 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка — 31,40 злотых брутто, пишет С 1 января 2026 года минимальная заработная плата будет составлятьа минимальная почасовая ставка —брутто, пишет inpoland.

Такое предложение включено в проект постановления Совета Министров.

Размер минимальной заработной платы выносится на обсуждение в Совет социального диалога, но стороны не смогли достичь согласия по поводу окончательного уровня заработной платы в установленные сроки, поэтому решение будет принимать Совет Министров. Однако Совет Министров не может предлагать суммы ниже тех, которые были ранее представлены Совету социального диалога.

Правительство оставило свое ранее поданное предложение о размере минималки на уровне 4806 злотых брутто, представив его теперь в форме проекта постановления. Между тем, профсоюзы считают предложенный уровень минимальной заработной платы недостаточным. По их мнению, размер минимальной платы должен составлять не менее 5015 злотых брутто.

Согласно закону, минимальная заработная плата должна ежегодно расти, по меньшей мере, на прогнозируемый уровень инфляции.

Однако, если в первом квартале года, в котором проводятся переговоры, минимальная заработная плата будет ниже половины средней заработной платы в стране, то повышение также должно учитывать две трети прогнозируемого роста реального ВВП.

Правительство Польши постепенно приостановит деятельность приютов для военных мигрантов из Украины. Проект закона по этому вопросу был принят на заседании Совета Министров Польши.

С 1 ноября 2025 г. в Польше так называемые центры коллективного размещения (OZZ) беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп: это включает пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

Формы помощи украинским беженцам изменяются в соответствии с потребностями.

