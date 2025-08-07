Три варианта дополнительных выплат в ВСУ — Finance.ua
Три варианта дополнительных выплат в ВСУ

Дополнительные денежные выплаты остаются стандартными и продолжают делиться на три разных категории, пишут Novyny.live.
Те военные, которые осуществляют боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией россии, получат доплату в размере 30 тыс. грн.
Дополнительная выплата для военных в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями, составит 70 тыс. грн.
Самая высокая дополнительная выплата будет начислена военнослужащим, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья — 100 тыс. грн.
Напомним, Президент Украины подписал закон № 13168, предусматривающий выплату 15 млн грн семьям военных, погибших в плену.
Принятый документ вносит изменения в Закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.
  • Семьи защитников будут получать единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн в случае гибели военного при исполнении им обязанностей службы, в том числе во время пребывания в плену.
  • Известно, что эта сумма не будет платиться, если военнослужащий добровольно сдался в плен. Детали здесь.
Также военнослужащие, которые увольняются в 2025 году, могут рассчитывать на ряд денежных выплат. Их объем зависит от причин увольнения, продолжительности службы и конкретных обстоятельств, при которых она завершилась.
Военные, которые увольняются по состоянию здоровья или после плена, имеют право на выплату в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.
По материалам:
Finance.ua
