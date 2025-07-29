Президент підписав закон про виплати сім’ям військових, які загинули в полоні: що змінилось — Finance.ua
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Президент підписав закон про виплати сім’ям військових, які загинули в полоні: що змінилось

Казна та Політика
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Президент підписав закон про виплати сім’ям військових, які загинули в полоні: що змінилось
Президент підписав закон про виплати сім’ям військових, які загинули в полоні: що змінилось
Президент України підписав закон № 13168, який передбачає виплату 15 млн грн сім’ям військових, які загинули в полоні.
Про це йдеться в картці документа на сайті Верховної Ради, пише mind.
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«Я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців у російському полоні, із самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон розв’язує фінансове питання — щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України», —
сказав він у вечірньому зверненні.

Ухвалений документ вносить зміни до Закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.
  • Сім’ї захисників отримуватимуть одноразову грошову допомогу обсягом 15 млн грн у разі загибелі військового під час виконання ним обов’язків служби, зокрема під час перебування в полоні.
  • Відомо, що ця сума не сплачуватиметься, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон.
  • Збільшено строк після звільнення зі служби, у який захисники можуть отримати одноразову грошову допомогу після поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання обов’язків служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності. Також це стосується осіб, звільнених з військової служби, які частково втратили працездатність унаслідок зазначених причин.
  • Тепер на отримання такої допомоги дають рік після звільнення зі служби (раніше було три місяці).
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Раніше у Міноборони писали, що часто військові не могли вчасно отримати всі необхідні документи та одержати ці виплати через тривалий період лікування та реабілітації, а також через перебування їх підрозділів у районах бойових дій.
Тепер грошову допомогу в разі зміни групи інвалідності рахуватимуть за прожитковим мінімумом, призначеним на 1 січня календарного року, коли ця зміна відбувається. Раніше її рахували за датою, коли було вперше встановлено інвалідність.
Коли наберуть чинності
Положення про виплату 15 млн та перерахунок допомоги в разі зміни групи інвалідності набирають чинності через місяць та один день після публікації закону й застосовуються до випадків, що мали місце з 24 лютого 2022 року.
Положення про збільшення строку для отримання виплати набуває чинності через місяць з дня опублікування закону.
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Раніше сми писали, коли військовим можуть припинити виплати. Міністерство оборони України роз’яснило, що припинення грошових виплат військовослужбовцям можливе лише у виняткових випадках:
  • у разі добровільної здачі в полон;
  • самовільного залишення частини.
Це не є загальною відміною виплат, а регламентованим винятком, який застосовується після службового розслідування.
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За матеріалами:
Finance.ua
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