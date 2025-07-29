Президент подписал закон о выплатах семьям военных, погибших в плену: что изменилось — Finance.ua

Президент подписал закон о выплатах семьям военных, погибших в плену: что изменилось Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Президент подписал закон о выплатах семьям военных, погибших в плену: что изменилось

Президент Украины подписал закон № 13168, который предусматривает выплату 15 млн грн семьям военных, погибших в плену.

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады, пишет mind.

«Я подписал закон, о котором мы говорили с родственниками украинцев в российском плену, с самими нашими воинами, которые были уволены и возвращены домой. Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос — чтобы воины, захваченные в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины», — сказал он в вечернем обращении.

Принятый документ вносит изменения в Закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Семьи защитников будут получать единовременное денежное пособие в размере 15 млн грн в случае гибели военного при исполнении им обязанностей службы, в том числе во время пребывания в плену.

Известно, что эта сумма не будет уплачиваться, если военнослужащий добровольно сдался в плен.

Увеличен срок после увольнения со службы, в который защитники могут получить единовременное денежное пособие после ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания при исполнении обязанностей службы, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления инвалидности. Также это касается лиц, уволенных с военной службы, частично утративших трудоспособность по указанным причинам.

Теперь на получение такого пособия дают год после увольнения со службы (ранее было три месяца).

Ранее в Минобороны писали, что часто военные не могли своевременно получить все необходимые документы и получить эти выплаты из-за длительного периода лечения и реабилитации, а также из-за пребывания их подразделений в районах боевых действий.

Теперь пособие в случае изменения группы инвалидности будут считать прожиточным минимумом, назначенным на 1 января календарного года, когда это изменение происходит. Раньше его считали по дате, когда была впервые установлена инвалидность.

Когда вступят в силу

Положения о выплате 15 млн и перерасчет пособия в случае изменения группы инвалидности вступают в силу через месяц и один день после публикации закона и применяются к случаям, которые имели место с 24 февраля 2022 года.

Положение об увеличении срока получения выплаты вступает в силу через месяц со дня опубликования закона.

могут прекратить выплаты. Министерство обороны Украины Ранее СМИ писали, когда военнымМинистерство обороны Украины разъяснило , что прекращение денежных выплат военнослужащим возможно только в исключительных случаях:

в случае добровольной сдачи в плен;

самовольного оставления части.

Это не общая отмена выплат, а регламентированное исключение, которое применяется после служебного расследования.

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