Увольнения с военной службы: какие выплаты можно получить (инфографика) — Finance.ua

Увольнения с военной службы: какие выплаты можно получить (инфографика) Сегодня 09:14 — Личные финансы

Увольнения с военной службы: какие выплаты можно получить (инфографика)

Военнослужащие, которые увольняются в 2025 году, могут рассчитывать на ряд денежных выплат. Их объем зависит от причин увольнения, продолжительности службы и конкретных обстоятельств, при которых она завершилась.

Журналисты проанализировали действующее законодательство и выяснили, какие выплаты гарантированы военным в различных ситуациях.

Одноразовая денежная помощь

Военные, освобождаемые по состоянию здоровья или после плена, имеют право на выплату в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.

Эту же сумму могут получить те, кто имеет более 10 лет календарной выслуги, если увольнение произошло при определенных обстоятельствах (например, сокращение штата или другие основания, предусмотренные законом).

Для мобилизованных военнослужащих, которых увольняют со службы, в том числе по состоянию здоровья, предусмотрена другая формула: 4% месячного денежного довольствия за каждый полный месяц службы, но не менее 25% от месячного довольствия.

Компенсация за неиспользованные отпуска

Все уволенные имеют право на компенсацию за неиспользованные дни основного ежегодного и дополнительного отпуска, включая накопившиеся за предыдущие годы.

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Размер зависит от:

должностного оклада,

оклада по воинскому званию,

надбавок за выслугу лет,

ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия.

Особый порядок действует для тех, кто имеет статус участника боевых действий (УБД): в таком случае выплачивается компенсация за 14 суток дополнительного отпуска за каждый год службы, включая год обретения статуса УБД и год увольнения.

Компенсация за недополученное вещное имущество

В случае, если военнослужащий не получил должное вещное имущество, он может претендовать на денежную компенсацию на основании справки о его стоимости.

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Денежная помощь на оздоровление

Если ежегодная оздоровительная помощь не была выплачена до увольнения, ее также компенсируют. Размер определяется так же, как и для компенсации за неиспользованный основной отпуск:

должностной оклад,

оклад по воинскому званию,

надбавки за выслугу лет,

ежемесячные дополнительные виды обеспечения (кроме вознаграждений).

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

В случае наличия права на эту выплату, но ее отсутствия до момента увольнения, военный получает материальную помощь в размере месячного денежного довольствия.

Слово і Діло По материалам:

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