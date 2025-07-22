Минобороны объяснило, когда военным могут прекратить выплаты — Finance.ua

Минобороны объяснило, когда военным могут прекратить выплаты Сегодня 07:36

Минобороны объяснило, когда военным могут прекратить выплаты

Министерство обороны Украины разъяснило, что прекращение денежных выплат военнослужащим возможно только в исключительных случаях — в частности, в случае добровольной сдачи в плен или самовольного ухода из части.

Это не общая отмена выплат, а регламентированное исключение, которое применяется после служебного расследования.

Все остальные категории военных — пропавшие без вести, раненые, пленные, интернированные — продолжают получать денежное довольствие, включая дополнительные надбавки.

В 2025 году Минобороны уже восстановило более 7 млн грн необоснованно прекращенных выплат, в том числе тем, кто проходил лечение за границей или ожидал медицинского осмотра.

Выплаты могут получать также родственники военных — при наличии соответствующего распоряжения или пакета документов. В случае подтверждения нарушения устава, финансирование прекращается на основании выводов комиссии и внутренних документов.

Ранее мы сообщали, что украинским военнослужащим в июле 2025 г. предусмотрены разнообразные ежемесячные доплаты, надбавки, премии и вознаграждения к основному должностному окладу. Также предусматривается осовременивание выплат в рамках индексации.

Напомним, украинское законодательство предусматривает разные виды отпусков для военнослужащих в зависимости от ситуаций. Подавляющее большинство из них предполагает сохранение начисления денежного довольствия. Вот что нужно знать об отпусках военных в Украине.

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