Новые выплаты за рождение ребенка: кому будут платить 50 тыс. и 7 тыс. гривен — Finance.ua

Новые выплаты за рождение ребенка: кому будут платить 50 тыс. и 7 тыс. гривен Сегодня 08:02 — Личные финансы

Новые выплаты за рождение ребенка: кому будут платить 50 тыс. и 7 тыс. гривен

В Украине планируется реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Речь идет о проекте закона № 13532 , текст которого опубликовали на сайте Верховной Рады.

Рассказываем, на какие выплаты могут рассчитывать родители.

1. Дородовая помощь беременным женщинам

Планируется установить повышенный размер пособия для незастрахованных женщин по сравнению с действующим.

Ориентировочный размер — 7 тыс. грн в месяц на одного ребенка (в соответствии с предложениями Минсоцполитики к бюджетной декларации).

2. Единовременное пособие при рождении ребенка

50 тыс. грн — единовременная выплата для всех женщин, родивших ребенка.

— единовременная выплата для всех женщин, родивших ребенка. Помощь назначается при рождении первого и каждого последующего ребенка.

Выплата не производится, если:

получателя пособия лишили родительских прав;

ребенок отобран без лишения родительских прав;

ребенок временно устроен на полное государственное содержание;

прекращена опека или опекун освобожден от полномочий по конкретному ребенку.

3. Пособие по уходу за ребенком до 1 года

Помощь будет предоставляться одному из родителей, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически ухаживает за ребенком.

Размер будет определен Кабинетом Министров при принятии законопроекта.

Минсоцполитики предлагает установить размер пособия на уровне 7 тыс. грн в месяц на одного ребенка.

4. Пособие по уходу в рамках программы «єЯсла»

Назначается родителю или опекуну, если родители выходят на работу после достижения ребенком 1 года.

Точный размер пособия установит Кабмин после принятия закона.

При этом по-прежнему при рождении ребенка осуществляется выдача единоразовой натуральной помощи «пакет малыша».

«Вышеуказанные шаги позволят усилить поддержку семей с детьми и стимулировать родителей трудоустраиваться, а также стимулировать развитие сети частных заведений дошкольного образования», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, действующая помощь при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Разово выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.

Напомним, в 2024 году обновили «пакет малыша». В обновленный «пакет малыша» добавили товары, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды малого размера, из которого малыши быстро вырастают. Кроме того, содержимое «Пакета малыша» планируют пересмотреть в 2026 году.

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