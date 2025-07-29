Новые выплаты за рождение ребенка: кому будут платить 50 тыс. и 7 тыс. гривен — Finance.ua
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Новые выплаты за рождение ребенка: кому будут платить 50 тыс. и 7 тыс. гривен

Личные финансы
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Новые выплаты за рождение ребенка: кому будут платить 50 тыс. и 7 тыс. гривен
Новые выплаты за рождение ребенка: кому будут платить 50 тыс. и 7 тыс. гривен
В Украине планируется реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Речь идет о проекте закона № 13532, текст которого опубликовали на сайте Верховной Рады.
Рассказываем, на какие выплаты могут рассчитывать родители.

1. Дородовая помощь беременным женщинам

  • Планируется установить повышенный размер пособия для незастрахованных женщин по сравнению с действующим.
  • Ориентировочный размер — 7 тыс. грн в месяц на одного ребенка (в соответствии с предложениями Минсоцполитики к бюджетной декларации).

2. Единовременное пособие при рождении ребенка

  • 50 тыс. грн — единовременная выплата для всех женщин, родивших ребенка.
  • Помощь назначается при рождении первого и каждого последующего ребенка.
Выплата не производится, если:
  • получателя пособия лишили родительских прав;
  • ребенок отобран без лишения родительских прав;
  • ребенок временно устроен на полное государственное содержание;
  • прекращена опека или опекун освобожден от полномочий по конкретному ребенку.

3. Пособие по уходу за ребенком до 1 года

  • Помощь будет предоставляться одному из родителей, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически ухаживает за ребенком.
  • Размер будет определен Кабинетом Министров при принятии законопроекта.
  • Минсоцполитики предлагает установить размер пособия на уровне 7 тыс. грн в месяц на одного ребенка.

4. Пособие по уходу в рамках программы «єЯсла»

  • Назначается родителю или опекуну, если родители выходят на работу после достижения ребенком 1 года.
  • Точный размер пособия установит Кабмин после принятия закона.
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При этом по-прежнему при рождении ребенка осуществляется выдача единоразовой натуральной помощи «пакет малыша».
«Вышеуказанные шаги позволят усилить поддержку семей с детьми и стимулировать родителей трудоустраиваться, а также стимулировать развитие сети частных заведений дошкольного образования», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отметим, действующая помощь при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Разово выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.
Напомним, в 2024 году обновили «пакет малыша». В обновленный «пакет малыша» добавили товары, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды малого размера, из которого малыши быстро вырастают. Кроме того, содержимое «Пакета малыша» планируют пересмотреть в 2026 году.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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