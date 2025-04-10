Индексы США взлетели, доллар стабилен. Как отреагировали рынки на приостановку повышения пошлин Трампом — Finance.ua
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Индексы США взлетели, доллар стабилен. Как отреагировали рынки на приостановку повышения пошлин Трампом

Фондовый рынок
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Индексы США взлетели, доллар стабилен. Как отреагировали рынки на приостановку повышения пошлин Трампом
Индексы США взлетели, доллар стабилен. Как отреагировали рынки на приостановку повышения пошлин Трампом
Дональд Трамп объявил о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин для стран, готовых вести переговоры с США. Это привело к резкому росту акций.
Индекс доллара 10 апреля оставался стабильным около 102,8 после резкого внутридневного отскока на предыдущей сессии, поскольку президент Трамп объявил о 90-дневной паузе во взаимных пошлинах для ответных стран.
Хотя отсрочка тарифов оказала краткосрочную поддержку настроениям рынка, инвесторы по-прежнему опасаются более широких последствий экономической политики Трампа, особенно ее потенциального влияния на рост и инфляцию. Заглядывая вперед, рынки сосредоточены на последних данных по инфляции в США, которые могут дать дополнительные подсказки о политическом пути ФРС и более широкой экономической траектории, пишет TradingEconomics.

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Рыночная стоимость акций «Великолепной семерки» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia и Tesla) 9 апреля прибавила $1,5 трлн после решения Трампа, ослабив давление на технологических гигантов, котировки которых упали в ходе последних сессий. Рост не компенсировал $3,4 трлн, которые компании в совокупности потеряли с момента своего пика в конце 2024 года, причем около $2 трлн этих потерь было понесено после того, как на прошлой неделе Трамп ввел пошлины на импорт из стран, включая крупнейший рынок технологий и экспортера Китая, пишет Reuters.
Рынок США показал накануне вечером невероятный рост. S&P 500 взлетел на 9,52%, до 5456,9 пункта, NASDAQ Composite — на 12,16%, до 17 124,97 пункта, Dow Jones — на 7,87%, до 40 608,45 пункта.

Курс криптовалют к доллару 💵

Индексы Азии растут в пределах 4−8%. Лидирует японский Nikkei 225 с результатом +8,28% (34 332,5 пункта), Kospi вырос на 5,87%.
Индекс материкового Китая CSI300 вырос на 1%, до 3723,55 пункта, несмотря на решение Трампа повысить импортную пошлину для КНР до 125%. CSI500 вырос еще сильнее — на 2,03%, до 5550,26 пункта.
Европейские рынки готовятся к росту на открытии после того, как Трамп изменил курс в отношении пошлин, пишет CNBC.
Фьючерс на нефть Brent торгуется вблизи $64,8 за баррель.
По материалам:
Forbes.ua
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