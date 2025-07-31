Представлен Nokia HMD Barca 3210 — Finance.ua

Представлен Nokia HMD Barca 3210 Сегодня 05:49 — Фондовый рынок

Представлен Nokia HMD Barca 3210

HMD Global представила уникальную версию кнопочного телефона, сочетающую ностальгию 1990-х с современными цифровыми возможностями. Модель HMD Barca 3210 — это переосмысление легендарного Nokia 3210, выполненное в сотрудничестве с футбольным клубом «Барселона» и выпущенное под брендом HMD.

Новинка ориентирована на болельщиков каталонского клуба, сочетая классический дизайн с атрибутами фан-культуры и современными технологиями.

Телефон получил узнаваемую красно-синюю цветовую гамму и эмблему «Барсы» на задней панели, а программное оформление дополняют специальные обои, иконки и даже модифицированная версия игры «Змейка», где вместо привычных фруктов — футбольные мячи, а поле стилизовано под стадион. В устройстве спрятаны так называемые пасхалки — сюрпризы для фанатов, которые можно активировать с помощью специальных кодов.

Несмотря на внешнюю простоту, HMD Barca 3210 не лишен актуального функционала. Он поддерживает мобильную связь 4G VoLTE, оснащен 2-мегапиксельной камерой и имеет возможности для бесконтактных оплат через систему Alipay. В устройстве также реализованы функции FM-радио и поточного воспроизведения музыки — все это делает его полноценным мультимедийным гаджетом в классическом корпусе.

Главной технологической изюминкой стал встроенный голосовой помощник DeepSeek на основе искусственного интеллекта. Он способен отвечать на пользовательские запросы, управлять будильниками, планировать тренировки и обеспечивает базовое взаимодействие с телефоном с помощью голоса. Это существенный шаг вперед для кнопочных устройств, традиционно ограниченных в интеллектуальных функциях.

Цена

Телефон уже доступен для предварительного заказа в Китае по ориентировочной цене около 60 долларов.

Выпуск HMD Barca 3210 — это пример того, как бренды могут удачно сочетать наследие прошлого с новейшими технологиями, удовлетворяя как потребности фанатов, так и запросы пользователей, ищущих простые, но функциональные устройства.

Portaltele По материалам:

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