ВАКС разрешил экстрадицию Дубилета-старшего по делу ПриватБанка о хищении 8,2 млрд грн

Высший антикорсуд удовлетворил ходатайство прокурора об экстрадиции экс-председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета в Украину. Ранее Дубилета заочно заключили под стражу.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Поскольку он находится в Израиле, выполнить это решение невозможно, поэтому возникла необходимость в его экстрадиции.
«По версии обвинения, накануне национализации ПриватБанка топ-чиновники, включая Дубилета, используя поддельные документы и фиктивное кредитование, растратили 315 млн долларов (8,2 млрд грн) в пользу связанной с банком компании Claresholm Marketing Ltd», — говорится в сообщении.
Всего по делу шесть обвиняемых:
  • сам экс-председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет;
  • его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко;
  • начальница департамента межбанковских операций Надежда Конопкина;
  • начальница департамента финансового менеджмента Елена Бычихина;
  • начальница департамента операционного направления Наталья Онищенко.
«Есть еще одно дело, связанное с ПриватБанком. Оно касается завладения 9,2 млрд грн банка. В этом деле фигурирует Игорь Коломойский. Будет, возможно, решаться вопрос о его объединении» — пишет Центр противодействия коррупции.
