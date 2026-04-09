ВАКС разрешил экстрадицию Дубилета-старшего по делу ПриватБанка о хищении 8,2 млрд грн
Высший антикорсуд удовлетворил ходатайство прокурора об экстрадиции экс-председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета в Украину. Ранее Дубилета заочно заключили под стражу.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Поскольку он находится в Израиле, выполнить это решение невозможно, поэтому возникла необходимость в его экстрадиции.
«По версии обвинения, накануне национализации ПриватБанка топ-чиновники, включая Дубилета, используя поддельные документы и фиктивное кредитование, растратили 315 млн долларов (8,2 млрд грн) в пользу связанной с банком компании Claresholm Marketing Ltd», — говорится в сообщении.
Всего по делу шесть обвиняемых:
- сам экс-председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет;
- его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко;
- начальница департамента межбанковских операций Надежда Конопкина;
- начальница департамента финансового менеджмента Елена Бычихина;
- начальница департамента операционного направления Наталья Онищенко.
«Есть еще одно дело, связанное с ПриватБанком. Оно касается завладения 9,2 млрд грн банка. В этом деле фигурирует Игорь Коломойский. Будет, возможно, решаться вопрос о его объединении» — пишет Центр противодействия коррупции.
