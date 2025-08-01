Wizz Air добавил новые маршруты (список) — Finance.ua
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Wizz Air добавил новые маршруты (список)

Фондовый рынок
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Wizz Air добавил новые маршруты (список)
Wizz Air добавил новые маршруты (список)
Wizz Air сообщил о запуске новых маршрутов из аэропортов польских городов Катовице и Краков.
Об этом написала компания на странице в Instagram.
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Из Катовице можно будет улететь в такие города Европы:
  • Брашов (Румыния);
  • Маастрихт (Нидерланды);
  • Бриндизи (Италия);
  • Ламеция-Терме (Италия);
  • Фаро (Португалия);
  • Порту (Португалия).
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Из Кракова новые рейсы будут выполняться в следующие города:
  • Таллин (Эстония);
  • Бильбао (Испания);
  • Верона (Италия);
  • Вильнюс (Литва).
Несколько новых рейсов из столицы Северной Македонии Скопье:
  • Стокгольм (Швеция);
  • Мадрид (Испания);
  • Барри (Италия);
  • Ларнака (Кипр);
  • Прага (Чехия).
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Даты

Некоторые из новых рейсов начнут выполняться уже с конца октября 2025 года, а запуска некоторых придется ждать до конца марта 2026 года, когда стартует новое летнее расписание.
Все билеты уже доступны для бронирования на сайте или в приложении Wizz Air.
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Ранее венгерский Wizz Air объявил о запуске 11 новых маршрутов из второго аэропорта польской столицы «Варшава-Модлин».
Также Wizz Air официально объявил об открытии 6 новых маршрутов из Румынии из аэропорта «Бухарест-Отопени».
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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