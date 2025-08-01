Wizz Air добавил новые маршруты (список) — Finance.ua

Wizz Air добавил новые маршруты (список)
Wizz Air сообщил о запуске новых маршрутов из аэропортов польских городов Катовице и Краков.
Об этом написала компания на странице в Instagram.
Из Катовице можно будет улететь в такие города Европы:
- Брашов (Румыния);
- Маастрихт (Нидерланды);
- Бриндизи (Италия);
- Ламеция-Терме (Италия);
- Фаро (Португалия);
- Порту (Португалия).
Из Кракова новые рейсы будут выполняться в следующие города:
- Таллин (Эстония);
- Бильбао (Испания);
- Верона (Италия);
- Вильнюс (Литва).
Несколько новых рейсов из столицы Северной Македонии Скопье:
- Стокгольм (Швеция);
- Мадрид (Испания);
- Барри (Италия);
- Ларнака (Кипр);
- Прага (Чехия).
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Даты
Некоторые из новых рейсов начнут выполняться уже с конца октября 2025 года, а запуска некоторых придется ждать до конца марта 2026 года, когда стартует новое летнее расписание.
Все билеты уже доступны для бронирования на сайте или в приложении Wizz Air.
Ранее венгерский Wizz Air объявил о запуске 11 новых маршрутов из второго аэропорта польской столицы «Варшава-Модлин».
Также Wizz Air официально объявил об открытии 6 новых маршрутов из Румынии из аэропорта «Бухарест-Отопени».
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