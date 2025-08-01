Wizz Air добавил новые маршруты (список) — Finance.ua

Wizz Air добавил новые маршруты (список) Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Wizz Air добавил новые маршруты (список)

Wizz Air сообщил о запуске новых маршрутов из аэропортов польских городов Катовице и Краков.

Об этом написала компания на странице в Instagram

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Из Катовице можно будет улететь в такие города Европы:

Брашов (Румыния);

Маастрихт (Нидерланды);

Бриндизи (Италия);

Ламеция-Терме (Италия);

Фаро (Португалия);

Порту (Португалия).

Из Кракова новые рейсы будут выполняться в следующие города:

Таллин (Эстония);

Бильбао (Испания);

Верона (Италия);

Вильнюс (Литва).

Несколько новых рейсов из столицы Северной Македонии Скопье:

Стокгольм (Швеция);

Мадрид (Испания);

Барри (Италия);

Ларнака (Кипр);

Прага (Чехия).

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Даты

Некоторые из новых рейсов начнут выполняться уже с конца октября 2025 года, а запуска некоторых придется ждать до конца марта 2026 года, когда стартует новое летнее расписание.

Все билеты уже доступны для бронирования на сайте или в приложении Wizz Air.

Ранее венгерский Wizz Air объявил о запуске 11 новых маршрутов из второго аэропорта польской столицы «Варшава-Модлин».

Также Wizz Air официально объявил об открытии 6 новых маршрутов из Румынии из аэропорта «Бухарест-Отопени».

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