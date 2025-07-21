Wizz Air запускає одразу 11 нових маршрутів з Варшави (список) — Finance.ua

Wizz Air запускає одразу 11 нових маршрутів з Варшави (список) Сьогодні 14:23 — Фондовий ринок

Wizz Air запускає одразу 11 нових маршрутів з Варшави (список)

Угорський Wizz Air оголосив про запуск 11 нових маршрутів з другого аеропорту польської столиці «Варшава-Модлін».

Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в ФБ

Із аеропорту «Варшава-Модлін» можна буде полетіти в такі міста Європи:

Мілан-Бергамо (Італія);

Альгеро (Італія);

Бріндізі (Італія);

Палермо (Італія);

Афіни (Греція);

Барселона (Іспанія);

Берген (Норвегія);

Валлетта (Мальта);

Софія (Болгарія);

Пафос (Кіпр);

Кишинів (Молдова).

Раніше лоукостер Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з Румунії, з аеропорту «Бухарест-Отопені».

Також Wizz Air оголосив про відкриття восьми нових авіарейсів із румунського міста Сучава.

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