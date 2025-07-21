Wizz Air запускає одразу 11 нових маршрутів з Варшави (список) — Finance.ua

Wizz Air запускає одразу 11 нових маршрутів з Варшави (список)
Угорський Wizz Air оголосив про запуск 11 нових маршрутів з другого аеропорту польської столиці «Варшава-Модлін».
Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в ФБ.
Із аеропорту «Варшава-Модлін» можна буде полетіти в такі міста Європи:
- Мілан-Бергамо (Італія);
- Альгеро (Італія);
- Бріндізі (Італія);
- Палермо (Італія);
- Афіни (Греція);
- Барселона (Іспанія);
- Берген (Норвегія);
- Валлетта (Мальта);
- Софія (Болгарія);
- Пафос (Кіпр);
- Кишинів (Молдова).
Раніше лоукостер Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з Румунії, з аеропорту «Бухарест-Отопені».
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Також Wizz Air оголосив про відкриття восьми нових авіарейсів із румунського міста Сучава.
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