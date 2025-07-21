Wizz Air запускає одразу 11 нових маршрутів з Варшави (список) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Wizz Air запускає одразу 11 нових маршрутів з Варшави (список)

Фондовий ринок
64
Wizz Air запускає одразу 11 нових маршрутів з Варшави (список)
Wizz Air запускає одразу 11 нових маршрутів з Варшави (список)
Угорський Wizz Air оголосив про запуск 11 нових маршрутів з другого аеропорту польської столиці «Варшава-Модлін».
Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в ФБ.
Читайте також
Із аеропорту «Варшава-Модлін» можна буде полетіти в такі міста Європи:
  • Мілан-Бергамо (Італія);
  • Альгеро (Італія);
  • Бріндізі (Італія);
  • Палермо (Італія);
  • Афіни (Греція);
  • Барселона (Іспанія);
  • Берген (Норвегія);
  • Валлетта (Мальта);
  • Софія (Болгарія);
  • Пафос (Кіпр);
  • Кишинів (Молдова).
Wizz Air запускає одразу 11 нових маршрутів з Варшави (список)
Раніше лоукостер Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з Румунії, з аеропорту «Бухарест-Отопені».

Збираєтеся в омріяну подорож? Замовляйте Зелену картку на Finance.ua за кілька кліків

Також Wizz Air оголосив про відкриття восьми нових авіарейсів із румунського міста Сучава.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems