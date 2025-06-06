Почему акции Wizz Air падают — Finance.ua

Почему акции Wizz Air падают Сегодня 22:39 — Фондовый рынок

Почему акции Wizz Air падают

Бюджетная авиакомпания Wizz Air испытала значительное падение прибыли из-за простоев самолетов, ожидающих ремонта двигателей, что повлекло за собой обвал ее акций на 23%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По состоянию на 9 мая в компании насчитывалось 37 неиспользуемых самолетов. К концу первой половины финансового 2026 года ожидается, что 34 самолета останутся на земле — средний срок ремонта составляет около 300 дней.

Эти проблемы возникли из-за дефектов в двигателях Pratt & Whitney, принадлежащих компании RTX, что ограничило возможность Wizz Air наращивать количество рейсов. За последний год компания уже дважды предупреждала о снижении доходов.

Генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади заявил в интервью Reuters, что ремонтные трудности с двигателями будут влиять на авиакомпанию еще в течение 2−3 лет.

«У нас уже есть больше года опыта работы в уникальных условиях — ситуации, когда спрос превышает предложение», — добавил Варади в своем заявлении в четверг.

Операционная прибыль за финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 61,7% и составила 167,5 млн евро, что значительно меньше прогнозов аналитиков (246 млн евро).

Акции Wizz Air, торгующиеся на Лондонской бирже, упали на 26%. За последний год цена акций снизилась на 48%, и компания остается худшим игроком среди европейских авиакомпаний по этому показателю.

Економічна Правда По материалам:

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