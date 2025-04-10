«Тарифная война» может обвалить торговлю между США и Китаем на 80% — ВТО — Finance.ua

«Тарифная война» может обвалить торговлю между США и Китаем на 80% — ВТО Сегодня 17:20 — Мир

«Тарифная война» может обвалить торговлю между США и Китаем на 80% — ВТО

Эскалация «тарифной войны» между Соединенными Штатами и Китаем может привести к падению торговли товарами между двумя крупнейшими экономиками мира на 80% и серьезно помешать мировой экономической перспективе.

Об этом говорится в специальном заявлении гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы по поводу эскалации торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

«Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем создает серьезный риск резкого сокращения их двусторонней торговли. Наши предварительные прогнозы показывают, что торговля товарами между двумя экономиками может сократиться на 80%», — говорится в заявлении.

Читайте также В Минэкономики объяснили, как пошлины США повлияют на украинских экспортеров

По словам Оконджо-Ивеалы, подход «глаз за глаз» в тарифной войне между двумя крупнейшими экономиками мира, чья двусторонняя торговля составляет около 3% мировой, будет иметь более широкие последствия и может серьезно нанести ущерб мировой экономической перспективе в случае дальнейшей эскалации.

«Отрицательные макроэкономические последствия не ограничатся Соединенными Штатами и Китаем, а распространятся и на другие экономики, особенно наименее развитые страны», — убеждена глава международной организации.

Она отметила, что особую обеспокоенность ВТО вызывает потенциальная фрагментация глобальной торговли по геополитическим линиям и разделение мировой экономики на два блока, что может привести к долгосрочному сокращению глобального реального ВВП почти на 7%.

Читайте также Сколько США зарабатывают на новых пошлинах: Трамп озвучил сумму

«Для мирового сообщества очень важно работать сообща, чтобы сохранить открытость международной торговой системы. Члены имеют право защищать открытую, основанную на правилах систему торговли, и ВТО является важной платформой для диалога», — подчеркнула Оконджо-Ивеала.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами по итогам прошлого года увеличился на 3,7% и составил 688,28 миллиарда долларов, США остались крупнейшим торговым партнером Китая. При этом экспорт из КНР в США увеличился на 4,9% до 524,66 млрд долл., а поставки товаров из Соединенных Штатов в Китай сократились на 0,1% до 163,62 млрд долл. В торговле двух стран по-прежнему сохраняется значительный дисбаланс в пользу Китая.

Напомним, новые широкие тарифы на импорт товаров в США должны вступить в силу в среду, 9 апреля. В то же время, после того, как Китай заявил, что введет против США зеркальные тарифы, Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайский импорт, которые достигли 104%. В среду Китай объявил о повышении пошлин на американские товары до 84%. В тот же день президент Дональд Трамп заявил, что ставит на 90-дневную паузу введение новых широких тарифов, которые должны вступить в среду, однако повышает таможенные ставки для Китая до 125%.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.