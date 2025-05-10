Щомісяця середня зарплата зростає на 500 грн: хто отримує найбільше — Finance.ua

Щомісяця середня зарплата зростає на 500 грн: хто отримує найбільше Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Щомісяця середня зарплата зростає на 500 грн: хто отримує найбільше

Від початку року в Україні спостерігається тенденція до зростання зарплат на 500 грн щомісяця. Середня заробітня плата у квітні становила 24 500 грн.

Про це свідчить дослідження Work.ua.

Де найбільша конкуренція за вакансії

Водночас, як зауважують спеціалісти, у квітні поменшало кандидатів та відгуків на вакансії. Проте ці показники все одно вищі, ніж роком раніше.

За даними дослідження, найбільша конкуренція спостерігається у наступних областях:

Київській;

Львівській;

Вінницькій;

Одеській;

Харківській.

Найменша конкуренція на Херсонщині, Закарпатті, Чернігівщені та Сумщині.

Шукачі роботи найбільше виставляли резюме за такими посадами: менеджер із продажу, продавець-консультант, адміністратор, офіс-менеджер, менеджер по роботі з клієнтами, водій, бухгалтер, касир, оператор контакт-центру, менеджер із персоналу, бармен.

Де найбільші зарплати

Найбільші зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT та на керівні позиції.

Поза цими сферами вищий за середній дохід мають медіабаєри (65 000 грн), брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), ендодонтисти (55 000 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), акумуляторники (52 500 грн), рієлтори (52 500 грн), трейдери (52 500 грн).

Водночас, виріс дохід у категоріях:

«Транспорт, автобізнес» — 35 000 грн, +8% до березня;

«Продаж, закупівля» — 32 500 грн, +5%;

«Юриспруденція» — 25 000 грн, +5%;

«Страхування» — 25 975 грн, +4%.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

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