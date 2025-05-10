Щомісяця середня зарплата зростає на 500 грн: хто отримує найбільше — Finance.ua

Щомісяця середня зарплата зростає на 500 грн: хто отримує найбільше
Від початку року в Україні спостерігається тенденція до зростання зарплат на 500 грн щомісяця. Середня заробітня плата у квітні становила 24 500 грн.
Про це свідчить дослідження Work.ua.
Де найбільша конкуренція за вакансії
Водночас, як зауважують спеціалісти, у квітні поменшало кандидатів та відгуків на вакансії. Проте ці показники все одно вищі, ніж роком раніше.
За даними дослідження, найбільша конкуренція спостерігається у наступних областях:
- Київській;
- Львівській;
- Вінницькій;
- Одеській;
- Харківській.
Найменша конкуренція на Херсонщині, Закарпатті, Чернігівщені та Сумщині.
Шукачі роботи найбільше виставляли резюме за такими посадами: менеджер із продажу, продавець-консультант, адміністратор, офіс-менеджер, менеджер по роботі з клієнтами, водій, бухгалтер, касир, оператор контакт-центру, менеджер із персоналу, бармен.
Де найбільші зарплати
Найбільші зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT та на керівні позиції.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поза цими сферами вищий за середній дохід мають медіабаєри (65 000 грн), брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), ендодонтисти (55 000 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), акумуляторники (52 500 грн), рієлтори (52 500 грн), трейдери (52 500 грн).
Водночас, виріс дохід у категоріях:
- «Транспорт, автобізнес» — 35 000 грн, +8% до березня;
- «Продаж, закупівля» — 32 500 грн, +5%;
- «Юриспруденція» — 25 000 грн, +5%;
- «Страхування» — 25 975 грн, +4%.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
Поділитися новиною