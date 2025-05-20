Демографічна криза: в Мінсоцполітики назвали головні проблеми ринку праці України — Finance.ua

Демографічна криза: в Мінсоцполітики назвали головні проблеми ринку праці України Сьогодні 15:03

Демографічна криза: в Мінсоцполітики назвали головні проблеми ринку праці України

Повномасштабне вторгнення рф в Україну посилило демографічні проблеми — скорочення населення, зниження народжуваності, старіння, міграцію. Бізнесу доведеться адаптуватися до ситуації.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак в аналізі для Forbes зазначила, що бізнес має переглядати підходи до інклюзії, найму та управління персоналом.

Зокрема, вона вказала, що через повномасштабне вторгнення за кордон виїхали мільйони працездатних українців. За даними НБУ, кількість працездатного населення скоротилася більш ніж на чверть.

При цьому, за оцінками Інституту демографії, коефіцієнт народжуваності в Україні — 0,9 дитини на жінку, а норма для відновлення — 2,2. З огляду на ситуацію, тренди задаватимуть нинішні 35−44-річні, а кількість молоді зменшуватиметься.

За словами Марчак, в країні ще є резерви робочої сили — це люди економічно активного віку, які з різних причин не залучені до ринку праці.

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«Найбільші групи — внутрішньо переміщені особи (ВПО), люди з інвалідністю, досвідчені кандидати віком 50−55+, а також студенти, пенсіонери, ветерани», — нагадала чиновниця.

Таким чином, бізнесу доведеться звикнути до зростання середнього віку співробітників.

Нагадаємо, у січні 2025 року ветерани мали пріоритет у 5 797 вакансіях, що становить понад 4% від загальної кількості пропозицій роботи. Найбільшу частку вакансій з перевагою ветеранам мають роботодавці із таких галузей економіки:

«Охорона, безпека, оборона» — 9%;

«Машинобудування» — 8%;

«ЗМІ, медіа» — 8%;

Довідка Finance.ua:

за дослідженням work.ua, через три роки повномасштабного вторгнення ринок праці відновився на 93%. На початку 2025 року кількість претендентів на роботу та відгуків від них чи не найбільша від початку періоду дефіциту кадрів, що розпочався влітку 2023 року;

при цьому в Центрі економічної стратегії вказали, що за підсумками 2024 року середній рівень безробіття зменшився до 14,3%. У 2023 році рівень безробіття становив 17,4%, а у 2022-му — 18,5%;

водночас дефіцит кадрів загострив конкуренцію між роботодавцями, що стимулювало зростання реальних зарплат, навіть порівняно з довоєнним періодом.

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УНІАН За матеріалами:

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