Безробіття йде на спад: як змінилася ситуація у регіонах — Finance.ua

Безробіття йде на спад: як змінилася ситуація у регіонах
Станом на кінець травня 2025 року в Державній службі зайнятості перебувало 40,7 тисячі безробітних, які отримували грошову допомогу. Цей показник поступово зменшується: у квітні отримувачів було понад 41 тисячу, у березні — 42 тисячі, а в січні та лютому — по 45 тисяч осіб.
Про це свідчить статистика відомства.
Регіони з найбільшою кількістю отримувачів
Найбільше виплат по безробіттю у травні отримували мешканці таких регіонів:
- Дніпропетровська область — майже 4 тисячі осіб;
- Харківська область — 2,6 тисячі;
- Полтавська область — 2,5 тисячі.
Найменше — у Херсонській (380 осіб) та Закарпатській області (трохи більше 800 осіб).
Розмір допомоги
Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить від 3,6 до 8 тисяч гривень. Станом на травень:
- мінімальну виплату отримували майже 1,2 тисячі осіб;
- максимальну — майже 11 тисяч осіб.
Які ще функції виконує Служба зайнятості
Окрім виплат, служба зайнятості зосереджена на:
- навчанні та перенавчанні безробітних;
- підтримці охочих розпочати власну справу;
- реалізації компенсаційних програм для роботодавців.
Як отримати статус безробітного
Оформити статус безробітного можна:
- онлайн — через кабінет громадянина на порталі Дія або електронний кабінет шукача роботи на сайті Державної служби зайнятості (за допомогою електронного підпису або BankID);
- офлайн — особисто звернувшись до найближчого центру зайнятості з необхідними документами.
Обмежень щодо терміну звернення після звільнення немає.
Як і коли нараховують виплати
Після присвоєння статусу безробітного:
- виплата призначається вже на наступний день;
- перше нарахування відбувається після первинного відвідування центру зайнятості;
- відомості про виплати передаються до Держказначейства 10-го, 20-го та в останній день місяця;
- кошти надходять на банківський рахунок протягом 5 робочих днів після цього.
Поділитися новиною