Безробіття йде на спад: як змінилася ситуація у регіонах — Finance.ua

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Безробіття йде на спад: як змінилася ситуація у регіонах

Особисті фінанси
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Безробіття йде на спад: як змінилася ситуація у регіонах
Безробіття йде на спад: як змінилася ситуація у регіонах
Станом на кінець травня 2025 року в Державній службі зайнятості перебувало 40,7 тисячі безробітних, які отримували грошову допомогу. Цей показник поступово зменшується: у квітні отримувачів було понад 41 тисячу, у березні — 42 тисячі, а в січні та лютому — по 45 тисяч осіб.
Про це свідчить статистика відомства.

Регіони з найбільшою кількістю отримувачів

Найбільше виплат по безробіттю у травні отримували мешканці таких регіонів:
  • Дніпропетровська область — майже 4 тисячі осіб;
  • Харківська область — 2,6 тисячі;
  • Полтавська область — 2,5 тисячі.
Найменше — у Херсонській (380 осіб) та Закарпатській області (трохи більше 800 осіб).

Розмір допомоги

Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить від 3,6 до 8 тисяч гривень. Станом на травень:
  • мінімальну виплату отримували майже 1,2 тисячі осіб;
  • максимальну — майже 11 тисяч осіб.

Які ще функції виконує Служба зайнятості

Окрім виплат, служба зайнятості зосереджена на:
  • навчанні та перенавчанні безробітних;
  • підтримці охочих розпочати власну справу;
  • реалізації компенсаційних програм для роботодавців.

Як отримати статус безробітного

Оформити статус безробітного можна:
  • онлайн — через кабінет громадянина на порталі Дія або електронний кабінет шукача роботи на сайті Державної служби зайнятості (за допомогою електронного підпису або BankID);
  • офлайн — особисто звернувшись до найближчого центру зайнятості з необхідними документами.
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Обмежень щодо терміну звернення після звільнення немає.

Як і коли нараховують виплати

Після присвоєння статусу безробітного:
  • виплата призначається вже на наступний день;
  • перше нарахування відбувається після первинного відвідування центру зайнятості;
  • відомості про виплати передаються до Держказначейства 10-го, 20-го та в останній день місяця;
  • кошти надходять на банківський рахунок протягом 5 робочих днів після цього.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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