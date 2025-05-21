Рівень безробіття в Україні другий місяць поспіль залишається на найнижчому рівні — Finance.ua

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Рівень безробіття в Україні другий місяць поспіль залишається на найнижчому рівні

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Рівень безробіття в Україні другий місяць поспіль залишається на найнижчому рівні
Рівень безробіття в Україні другий місяць поспіль залишається на найнижчому рівні
Активність на ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни. Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме залишається близько 80% від середнього рівня 2021 року.
Про це свідчить Трекер економіки під час війни Центру економічної стратегії.
Зазначається, що кількість нових вакансій практично припинила зростання і залишається на рівні 85−90% від 2021 року.
Графік: ЦЕС
Графік: ЦЕС
Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у квітні 2025 року рівень безробіття в Україні залишився на рівні 12,1% — найнижчий показник від початку повномасштабної війни.
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Проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — у квітні 2025 року зменшилась до 19,9%. У минулому 2024 році показник економії на їжі загалом був помітно вищим, ніж рівень безробіття — одним із чинників цього може бути швидше, ніж у 2023 році, зростання цін на продукти.
Графік: ЦЕС
Графік: ЦЕС
«Сьогодні в Україні лише 26 мільйонів людей віком від 15 років і старше. Загальна чисельність населення — лише 31 мільйон. Навіть якщо війна завершиться наступного року, до 2032 року в Україні проживатиме лише близько 30 мільйонів людей», — прокоментував дані директор ЦЕС Гліб Вишлінський.
За його словами, це буде лише 13 мільйонів економічно активного населення та 10 мільйонів — неактивного, з найбільшою часткою пенсіонерів. Поточний рівень народжуваності в Україні — найнижчий у Європі, близький до одного народження на жінку.
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«Одна з причин низької народжуваності — системні проблеми з доглядом за дітьми та людьми похилого віку, що заважає економічній участі жінок. Згідно з останнім звітом OECD, рівень економічної активності жінок в Україні значно нижчий, ніж у країнах-сусідах», — додав Вишлінський.

Довідка Finance.ua:

  • за даними ЦЕС, у березні 2025 року рівень безробіття в Україні зменшився до 12,1%— найнижчого показника від початку повномасштабної війни;
  • повномасштабне вторгнення рф в Україну посилило демографічні проблеми — скорочення населення, зниження народжуваності, старіння, міграцію. Бізнесу доведеться адаптуватися до ситуації;
  • в Україні спостерігається старіння працівників. Кожного року середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4−5 місяців.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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