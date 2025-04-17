В Україні зменшується кількість зареєстрованих безробітних — Мінекономіки — Finance.ua
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В Україні зменшується кількість зареєстрованих безробітних — Мінекономіки

Особисті фінанси
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В Україні зменшується кількість зареєстрованих безробітних — Мінекономіки
В Україні зменшується кількість зареєстрованих безробітних — Мінекономіки
Попри обмежену економічну активність підприємств в умовах воєнного стану, у січні-лютому 2025 року в Україні зафіксовано зниження кількості зареєстрованих безробітних.
Про це йдеться у Моніторингу основних подій в економіці України, оприлюдненому Міністерством економіки.
Зменшення кількості офіційно зареєстрованих безробітних порівняно з аналогічним періодом 2024 року відбулося на тлі тривалих міграційних процесів та мобілізації. Зокрема, особи, які залишили країну або були призвані до лав Збройних Сил України, припиняють реєстрацію як безробітні, що впливає на офіційні показники.
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
Одночасно з цим спостерігається зростання кількості працевлаштованих безробітних — на 13 тисяч осіб більше, ніж у січні-лютому 2024 року.

Менше застрахованих працівників

Водночас у грудні 2024 року кількість застрахованих осіб (найманих працівників) знизилася на 67 тисяч порівняно з груднем 2023 року.
Це зменшення також пов’язане з мобілізацією та тривалими міграційними процесами. Варто зазначити, що загальна кількість застрахованих осіб у 2024 році так і не досягла рівня 2021 року — на 968 тисяч осіб менше, ніж до повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Цей дисбаланс на ринку праці продовжує створювати виклики для держави, бізнесу та системи соціального страхування.
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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