Структурная безработица: госзаказ увеличат на техспециальности на 27,6% (детали) — Finance.ua

Структурная безработица: госзаказ увеличат на техспециальности на 27,6% (детали) Сегодня 14:04 — Казна и Политика

Структурная безработица: госзаказ увеличат на техспециальности на 27,6% (детали)

Правительство планирует увеличить государственный заказ в сфере образования на ряд технических и образовательных специальностей.

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на конференции «Образование в новой Украине».

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В следующем учебном году правительство планирует увеличить государственный образовательный заказ по таким профессиональным направлениям:

Инженерия, производство и строительство — 27,6%.

Образование — 15,8%.

Информационные технологии — 13,4%.

Безопасность и оборона — 7,6%.

Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина — 6,7%.

«Сейчас на рынке видим структурную безработицу, когда есть вакансии и есть искатели работы, но они не соответствуют запросу друг друга. Украинский бизнес называет дефицит кадров проблемой номер один. Поэтому в приоритете развитие образования, качественная профориентация и развитие системы обучения и переобучения. Наша задача как государства — создать условия, чтобы молодежь владела теми навыками, которые сейчас нужны на рынке труда», — подчеркнула Юлия Свириденко.

По ее словам, сейчас есть запрос на специалистов технических специальностей, поэтому правительство корректирует государственный заказ в сфере образования.

Для тех, кто хочет изменить профессию, Правительство предлагает программы для переобучения.

Ваучеры на обучение

Украинцы могут получить ваучеры на сумму до 30 тысяч гривен на переобучение по той специальности и в том учебном заведении, которое выберут самостоятельно.

«Реформируем также центры профобразования для взрослых. Привлекаем к этому бизнес. Во всех ЦПТО у нас в наблюдательный совет уже входят предприниматели, помогающие корректировать учебные курсы под запрос рынка. Подготовка специалистов — это ответственность не только государства, но и бизнеса. Я считаю, что хорошей практикой является также дуальное образование, когда студенты могут совмещать обучение и работу. Мы с нашей стороны улучшаем условия работы на рынке труда. Сейчас работаем над изменением трудового законодательства», — продолжила Юлия Свириденко.

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Предполагается, что обновленное трудовое законодательство введет понятие ученического трудового договора, благодаря чему студенты смогут и учиться, и работать легально.

Также студенты, которые учатся дистанционно, смогут брать дополнительные оплачиваемые отпуска. Сейчас они доступны только студентам вечерней и заочной формы обучения.

Справка Finance.ua:

В первые четыре месяца 2025 года в базе данных Государственной службы занятости (ГСЗ) насчитывалось около 2 тысяч актуальных вакансий с предоставлением жилья.

Как рассказали в ГСЗ, работу с проживанием предлагают для врачей, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, монтажников-сборщиков металлопластиковых конструкций, операторов машинного доения, продавцов продовольственных товаров, подсобных рабочих, водителей, грузчиков, швей, поваров, электрогазосварщиков, электриков участка и т. д.

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